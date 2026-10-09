Una tarea escolar que millones de mexicanos hicieron alguna vez terminó en polémica en una Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio en Martínez de la Torre. ¿El motivo? Un maestro suplente fue señalado por presunto acoso después de pedirles a sus alumnos que elaboraran un croquis del camino de casa a la escuela.

Sí, ese mismo ejercicio en el que había que dibujar calles, marcar referencias y explicar cómo llegar a un lugar; una actividad que durante generaciones ha formado parte de las tareas escolares y que ahora desató una discusión en redes sociales.

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¿Por qué acusaron al maestro de presunto acoso?

De acuerdo con reportes sobre el caso, el profesor, identificado como José “N”, pidió a sus alumnos realizar un croquis para representar el trayecto entre sus hogares y el plantel educativo.

El objetivo de este tipo de ejercicios es que niñas y niños aprendan a reconocer puntos de referencia, representar espacios y describir recorridos, nada demasiado extraño para quienes alguna vez tuvieron que dibujar su casa, la tienda de la esquina y la ruta hasta la escuela.

Sin embargo, la actividad derivó en señalamientos contra el docente por presuntas conductas inapropiadas hacia alumnas; la inconformidad fue expresada por padres de familia, quienes solicitaron la intervención de las autoridades educativas.

Por su parte, el maestro rechazó las acusaciones y sostuvo que la petición del croquis tenía una finalidad académica, también dio su versión sobre el conflicto con algunas estudiantes.

¿Para qué sirven los croquis en la escuela?

Los croquis son herramientas educativas que ayudan a niñas y niños a identificar lugares, reconocer referencias y explicar cómo llegar de un punto a otro.

En otras palabras, se trata de una actividad para aprender a ubicarse en el espacio, no de una ocurrencia que apareció de la nada en el salón de clases.

Por eso, varios usuarios cuestionaron que la solicitud del maestro se convirtiera en motivo de polémica; para quienes crecieron haciendo este tipo de tareas, pedir que dibujen el recorrido de casa a la escuela no parece precisamente una novedad educativa.

Eso sí, para evaluar lo ocurrido en este caso hay que considerar las instrucciones específicas y el contexto de la actividad, además de investigar por separado las acusaciones contra el docente.

Llaman “Lady Croquis” a mujer que acusó a docente de presunto acoso

Como suele ocurrir en internet, la polémica también llegó acompañada de un apodo, usuarios de redes sociales comenzaron a llamar “Lady Croquis” a Karina “N”, identificada en reportes periodísticos como integrante de la Asociación de Padres de Familia del plantel.

Docentes, padres de familia y otros internautas salieron en defensa del profesor y cuestionaron que una actividad escolar tan conocida terminara envuelta en controversia.

El argumento de muchos fue sencillo: generaciones de estudiantes han dibujado croquis como parte de sus tareas, así que la petición, por sí sola, no demuestra que exista una conducta inapropiada.

Entre bromas y críticas, el caso abrió un debate sobre los límites entre una actividad académica habitual y las sospechas que pueden surgir alrededor de ella.

Por ahora, el punto clave es no confundir una tarea escolar con una prueba de acoso, las acusaciones deben investigarse con seriedad y evidencia, sin convertir una actividad cotidiana en culpable por adelantado ni dar por hecho que los señalamientos contra el maestro son ciertos.

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