El clima tan cambiante que se ha registrado en la Ciudad de México (CDMX) en las últimas semanas ha provocado un importante incremento en los avistamientos de alacranes, los cuales suelen salir en busca de alimentos y para reproducirse durante las temporadas de lluvia y calor.

De acuerdo con la propia Guía de control y monitoreo de alacranes y arañas de la Secretaría de Salud (SSa), el calor y la humedad pueden generar un ambiente cómodo para estas especies, lo cual implica que salgan de sus guaridas de manera más frecuente pudiendo tener interacciones directas con humanos.

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Las 5 alcaldías de la CDMX con más presencia de alacranes

Si bien es cierto que se han registrado avistamientos de alacranes en zonas de la CDMX como el Metro, en viviendas de las alcaldías Coyoacán y demás, existen cinco demarcaciones capitalinas en las que se concentran las mayores cantidades de apariciones.

Estas alcaldías son:

Álvaro Obregón

Xochimilco

Magdalena Contreras

Tlalpan

Milpa Alta

Es importante mencionar que las apariciones de estos alacranes se dan principalmente en las zonas boscosas o con mayor cercanía a áreas naturales, lugares en donde suelen vivir estas especies en sus cuevas.

¿Por qué están apareciendo más alacranes en las casas y el Metro?

Como bien se mencionó anteriormente, los avistamientos de alacranes que se han dado en los últimos meses en diversos puntos de la CDMX, se deben a las condiciones climáticas que ha tenido la misma capital tanto con lluvias como con intensas jornadas de calor.

Esta combinación del clima ha propiciado que se genere mayor humedad en las calles y avenidas de la Ciudad de México, lo cual beneficia a estas especies tanto para buscar alimento, como para aparearse.

Guía de primeros auxilios: ¿Qué hacer (y qué NO) ante una picadura?

De acuerdo con la plataforma de Mayo Clinic, tras una picadura de un alacrán las complicaciones médicas que se tienen que considerar de importancia para un traslado hospitalario son:

Dificultad para respirar

Hinchazón de los labios, el rostro, párpados o garganta

Mareos y pérdida del conocimiento

Pulso débil o acelerado

Náuseas y vómito

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