Voibook, la app con IA que traduce Lenguas de Señas en tiempo real y las convierte en voz

Una cámara, Inteligencia Artificial y un movimiento de las manos pueden convertirse en un puente de comunicación: Voibook es una aplicación desarrollada en la ciudad de Guangzhou, en China, que utiliza IA para apoyar la interpretación de Lenguas de Señas, además de ofrecer comunicación accesible prácticamente en tiempo real.

En un inicio, esta tecnología fue integrada a servicios de apoyo para los Juegos Nacionales para Personas con Discapacidad y los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales de China, donde permitió a las personas con discapacidad auditiva acceder a traducción de lenguaje de señas, información y asistencia remota; en este Día Internacional de las Lenguas de Señas 2026, en adn NOTICIAS te revelamos sus detalles.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el propósito de concientizar sobre su importancia para garantizar los derechos humanos y la inclusión de las personas sordas. pic.twitter.com/G51gsWH7t0 — UNAM (@UNAM_MX) September 23, 2026

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¿Cómo funciona Voibook? Tecnología con IA que traduce Lenguas de Señas

La plataforma utiliza cámaras y algoritmos de reconocimiento visual para analizar movimientos asociados con la comunicación mediante señas. Su ecosistema combina reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes y herramientas de traducción para facilitar la interacción entre personas sordas y oyentes.

La compañía homónima señala que sus soluciones incluyen una aplicación móvil de traducción, dispositivos de interpretación, relojes de traducción y sistemas de subtitulado. También ofrece servicios de interpretación remota mediante dispositivos y plataformas digitales.

La tecnología no solamente se limita al deporte, Voibook informa que sus soluciones de accesibilida d ya se utilizan en escuelas, hospitales, centros de atención gubernamental, bancos, museos y bibliotecas.

@aztecanoticias ¡El futuro de la inclusión ya llegó! La InteligenciaArtificial rompe otra barrera de la comunicación humana. En China debutará un sistema capaz de reconocer lenguaje de señas y traducirlo en tiempo real: gestos, expresiones y movimientos convertidos al instante en voz o texto con precisión quirúrgica. Cámaras, algoritmos avanzados y dispositivos remotos permiten que esta tecnología funcione en apps, relojes, sistemas de interpretación y subtitulaje inteligente. @engelzinho nos cuenta en DomingoEnLaCiencia AztecaNoticias TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias - Azteca Noticias

¿Quién está detrás de la tecnología de Voibook?

El fundador y SEO, Shi Chengchuan, conoce personalmente las dificultades de la comunicación para las personas con discapacidad auditiva. Perdió la audición durante su infancia y posteriormente desarrolló tecnología orientada a facilitar la comunicación.

La investigación científica también muestra el potencial de la IA para reconocer lenguaje de señas mediante video, aunque todavía existen desafíos relacionados con expresiones faciales, movimientos corporales y variaciones entre usuarios.

La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar esta tecnología: ¿Podría la IA convertir escuelas, hospitales y espacios públicos en lugares verdaderamente más incluyentes?

Developed by Guangzhou Voibook Technology, this sign language translation device combines live interpreters, AI recognition, and real-time text to enable smooth communication between sign language users and non-users. Already used in public services, it shows that true… pic.twitter.com/Lvp8SPDlBA — Hi,GBA (@thisisGBA) December 17, 2025

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