Mejor hora y tips para ver la Luna de Cosecha de septiembre en CDMX

La Luna tiene diferentes fases a lo largo del mes y en los próximos días será llena o también conocida como Luna de Cosecha, donde aparecerá más brillante y redonda, un espectáculo que no te puedes perder.

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Fecha y hora para ver la Luna de Cosecha

La Luna llena de septiembre o Luna de Cosecha será el sábado 26 de septiembre a las 16:49 horas GMT/UTC. Es importante destacar que no es necesario verla a esa hora exacta ya que se podrá observar desde el 25 y hasta el 27 de septiembre, esto dependerá de tu zona horaria.

En la CDMX, la Luna llena exacta será el 26 de septiembre a las 10:49 horas, su salida más cercada será a las 18:29 horas y la puesta más cercana ocurrirá a las 06:18 horas.

Uno de los mejores momentos para verla es cuando aparezca por el este cerca del atardecer y permanecerá visible toda la noche.

Planetas cerca de la Luna de Cosecha

Además la Luna de Cosecha tendrá dos planetas cerca, Saturno brillará con gran intensidad y parecerá una estrella amarillenta de luz estable y se podrá observar a simple vista.

Neptuno será visible toda la noche y alcanzará su mayor brillo en esta fecha, pero es muy tenue para verlo a simple vista por lo que si quieres mirarlo será necesario utilizar un telescopio.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha?

Se le llama así a la Luna llena porque es la más cercana al equinoccio de septiembre o de otoño y se le relaciona con el inusual patrón de salidas de la Luna alrededor del equinoccio de septiembre.

Por lo regular la Luna sale unos 50 minutos más tarde cada día. pero cerca del equinoccio su trayectoria forma un ángulo pequeño con el horizonte oriental después del atardecer en el hemisferio norte. Así que sale un poco más tarde cada tarde y permanece brillante durante varias noches consecutivas.

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