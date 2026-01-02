Amazon pagará indemnizaciones de hasta $551 en EUA tras demanda por registros engañosos en Prime

Amazon debe pagar $2.500 millones de dólares en compensaciones a usuarios por un acuerdo calificado como “engañoso” por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La orden judicial establece que el monto máximo que puede recibir cada reclamante elegible es de $551 dólares.

La FTC acusó a la empresa de comercio electrónico de inducir a los consumidores a registrarse en su servicio de suscripción Prime mediante prácticas engañosas. De acuerdo con la FTC, Amazon habría utilizado mecanismos que dificultaban la cancelación de la membresía, generando confusión entre los usuarios.

Alcance del acuerdo y postura de Amazon

El presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson, sostuvo en un comunicado que la evidencia mostró el uso de “sofisticadas trampas de suscripción” para incentivar el alta en Prime y obstaculizar luego la baja del servicio. En ese contexto, afirmó que el acuerdo busca devolver miles de millones de dólares a los consumidores afectados y evitar que estas prácticas se repitan.

Amazon no admitió haber incurrido en irregularidades, pero aceptó pagar $2.500 millones de dólares para poner fin al litigio. La compañía declaró que siempre actuó conforme a la ley y que trabajó para que el proceso de inscripción y cancelación de Prime fuera claro y sencillo para los clientes.

Quiénes califican para recibir el pago

Según los términos del acuerdo, los pagos se distribuyen automáticamente entre las personas elegibles, en función del total abonado en concepto de membresía durante el período de suscripción. No es necesario presentar una solicitud adicional, ya que la identificación de los beneficiarios se realiza con base en los registros del servicio.

Son elegibles los miembros de Amazon Prime que se registraron entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, siempre que hayan intentado cancelar su suscripción sin éxito o se hayan inscripto a través de un “flujo de inscripción impugnado”. Esta categoría incluye altas realizadas desde páginas específicas del sitio web de Amazon, como la Página de decisión de Universal Prime, la página de selección de opciones de envío, el flujo de inscripción de Prime Video o el proceso de pago en una sola página.