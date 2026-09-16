Mueren 14 perros por incendio en una casa en la GAM

Durante la madrugada del 16 de septiembre ocurrió una tragedia en una vivienda pues se registró un incendio que provocó la muerte de 14 perros, un hecho que ha causado conmoción.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Mueren perros en incendio de la GAM

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a un domicilio en calle 317 para controlar el fuego donde varios perros quedaron atrapados y desafortunadamente murieron, solo uno fue rescatado con vida.

De acuerdo con la información una vez que fueron controladas las llamas, los bomberos ingresaron al inmueble y localizaron a un perro ileso. Hasta el momento no se ha dado a conocer qué originó el incendio pero algunos vecinos han señalado que fue debido a la pirotecnia.

El primer nivel del inmueble quedó completamente destruido y cuando ocurrió el siniestro no había ninguna persona en la casa por lo que fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades.

En seguimiento al incendio registrado en la colonia Nueva Atzacoalco, en @TuAlcaldiaGAM , informamos que una casa se quemó el primer nivel en su totalidad, rescatamos a un perrito ileso; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/wA5ON6n9VW — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 16, 2026

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Protección Civil recomienda a la población que en caso de un incendio llamen de inmediato al 911 y proporcionar la ubicación exacta e indicar si hay personas o animales dentro del inmueble.

Es importante no ingresar al inmueble si hay humo denso, llamas o riesgo de colapso.

Además de exhorta a la población a evitar el uso de cohetes cerca de viviendas, vehículos, lotes con basura y materiales inflamables.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.