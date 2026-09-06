Kimi Antonelli gana el GP de Italia y rompe récord en la Fórmula 1

Kimi Antonelli se enfila para ganar la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), luego de obtener la victoria en el Gran Premio de Monza, en Italia, y romper uno de los récords que tenían años sin ser tocados en el deporte del automovilismo.

Y es que un italiano volvió a ganar esta carrera, algo que no ocurría desde 1966, es decir, tuvieron que más más de 60 años para que un nacido en el país europeo pudiera levantar la copa este domingo 6 de septiembre.

Eso no fue todo, ya que, además, el joven piloto realizó una carrera de ensueño al pasar del lugar 19 al uno y ganar el Gran Premio de Italia.

HISTORY MADE! 🤩



Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Récord de Kimi Antonelli en el GP de Italia

El récord que hoy rompió Kimi Antoneli, al ganar el GP de Monza, lo tenía Lludovico Scar Fioti, quien con la escudería Ferrari ganó el premio de 1966.

¿Cómo quedó el GP de Italia hoy 6 de septiembre?

Tras una épica carrera, así quedaron los primeros 10 lugares del día en la Fórmula 1:

Kimi Antonelli de Mercedes Russell de Mercedes Max Verstappen de Red Bull Lando Norris de McLaren Oscar Piastri de McLaren Lewis Hamilton de Ferrari Pierre Gasly de Alpine Arvid Lindblad de Racing Bulls Franco Colapinto de Alpine Yuki Tsinoda de Racing Bulls

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en lugar 18 y sigue sin acumular puntos en la temporada.

¿Cuál es el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en Madrid, España, ahí se vivirá la jornada 16 y comenzará el cierre de la temporada. Está prevista para el domingo 13 de septiembre a las 07:00 horas (tiempo del centro del país).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.