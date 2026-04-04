‘Lord palomera’ termina en prisión tras pelear por artículo de Mario Bros en cine; no tenía preventa

La fiebre por la nueva película de Mario Bros está yendo más allá de la emoción por el filme, pues recientemente se hizo tendencia un joven ya apodado como ‘Lord palomera’, esto luego de que discutiera con personal de la cadena Cinépolis por uno de estos artículos especiales del personaje Yoshi.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzó a viralizar el video que deja en evidencia a este sujeto, pues a pesar de que no contaba con acceso a la preventa, exigió que se le vendiera el artículo antes mencionado.

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VIDEO: Nació "Lord Helado", cliente exige nuevo helado por toppings mal puestos y se vuelve viral Un video viral en una heladería ha desatado una intensa discusión en redes sociales debido a la reacción de un cliente; conoce qué pasó y por qué todos hablan del caso. 08 julio, 2025

Video de ‘Lord palomera’ en Cinépolis

En la grabación tomada por el mismo sujeto apodado como ‘Lord palomera’, se aprecia en primera instancia cómo el joven está discutiendo de manera airada con uno de los gerentes de la sala de cine, la cual se presume se encuentra en la Ciudad de México (CDMX).

A lo largo de los primeros 15 segundos de la grabación se puede ver a este joven exigiendo de manera airada que se le vendiera una palomera de Yoshi, esto mientras el personal del cine intentaba explicarle que la venta era exclusiva para clientes con membresía “Superfanático”.

“¡Que me vendas mi palomera”, señaló el sujeto apodado ‘Lord palomera’. “Si tienes la tarjeta Superfanático e hiciste el registro (...) no hay venta general” respondió uno de los gerentes de la sala del cine.

Tras un par de segundos en los que el sujeto recibió la negativa por parte del personal, se puede apreciar al mismo sujeto insultando y amenazando a demás trabajadores de la sala de Cinépolis, motivo por el cual la redes sociales han dividido puntos de vista.

😡🦖🍿 #LordPalomera pierde el control por palomera de Yoshi



Un hombre se volvió tendencia tras armar un escándalo en un Cinépolis de la Ciudad de México.



⚠️ Todo comenzó porque no le vendieron una palomera especial de Yoshi, limitada a clientes selectos.



💥 El sujeto insultó… pic.twitter.com/EMtNf34X5m — Moviendo Ideas (@moviendoideas) April 4, 2026

¿Terminó en prisión el joven ‘Lord palomera’?

Vale la pena mencionar que una grabación difundida en redes sociales muestra presuntamente al mismo sujeto siendo arrestado en las instalaciones del Metro CDMX, sin embargo no se sabe si fue por motivos relacionados con lo ocurrido en el cine.

En la segunda grabación se puede escuchar al sujeto gritando y pidiendo ayuda a demás usuarios del medio de transporte, esto mientras los uniformados del Metro capitalino le señalan que fue visto en flagrancia.

“Lord bicicleta” agrede a ciclista cerca del Bosque de Tlalpan en CDMX

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