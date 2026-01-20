Ni tacos ni gorditas: Esta es la comida callejera viral de la CDMX recomendada por un influencer gastronómico

En la Ciudad de México siempre hay comida callejera como tacos, quesadillas y gorditas en cada esquina, pero esta vez el protagonista es otro. El influencer gastronómico Frank M, creador de La ruta del bajón, puso el foco en unos hot dogs estilo Sonora que se están haciendo virales por su tamaño, sus toppings sin límite y su sabor contundente, justo afuera del Tec de Monterrey, en la zona de Cuapa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los hot dogs gigantes que están arrasando en Cuapa

Según Frank M, estos son “los hot dogs más grandes y más atascados” del sur de la CDMX. La clave está en que no escatiman en ingredientes y permiten personalizar cada orden con una barra de toppings que incluye guacamole, pepinillos y queso parmesano al gusto.

Entre las opciones más pedidas están dos versiones que ya generan debate entre quienes los prueban:

Estilo Sonora : lleva chilorio, chorizo y queso gratinado

: lleva chilorio, chorizo y queso gratinado Estilo chilango: combina chorizo, suadero y queso gratinado

Ambos parten de una salchicha generosa, de res o pavo, según disponibilidad, y se sirven en un pan suave que aguanta todo el relleno. Para el influencer, el equilibrio de sal, la textura del guacamole y el sabor de la salchicha hacen que el resultado sea mejor de lo esperado.

Precios, bebidas y ubicación exacta

Además del tamaño, otro punto a favor es el precio. Los hot dogs van desde los 85 hasta los 150 pesos, dependiendo del tamaño y la combinación elegida. También ofrecen aguas frescas, como limón con menta y horchata, con un costo de 30 pesos.

El puesto se encuentra en una zona muy concurrida por estudiantes, lo que explica su popularidad en redes sociales y el flujo constante de clientes.

Dirección:

Calle del Puente 186

Colonia AMSA

Alcaldía Tlalpan, CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.