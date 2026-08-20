Katia Itzel se cuela en la lista de los 50 más bellos 2026 junto a Belinda

Katia Itzel, la famosa árbitra mexicana, no solo ha roto barreras dentro del futbol mexicano e internacional, sino que ahora también conquistó un lugar en la lista de “Los rostros más bellos 2026”, publicada por la revista People en español.

La publicación selecciona 50 personalidades a nivel global en países de habla hispana. En dicha lista también figuran la cantante Belinda y el ciclista mexicano Isaac del Toro. Te contamos los detalles.

Katia Itzel aparece en la lista de “Los más bellos 2026” de la Revista People

Este año, la lista de los rostros más bellos de la revista People seleccionó a tres deportistas mexicanos. Además de la silbante, también aparece Karim López, primer basquetbolista mexicano en ser seleccionado dentro de la primera ronda del Draft.

Igualmente, la revista coloca en esta lista a Isaac del Toro, quien también se posicionó en la lista de los mejores ciclistas del mundo con un resultado histórico en el Tour de Francia.

“Los protagonistas de esta lista son solo una muestra de que el deporte tiene cada vez más un rostro latino y acento español”, se lee en la publicación.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García Mendoza es una destacada árbitra de fútbol mexicana profesional e internacional, que cuenta con gafete FIFA desde 2019. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y ha pasado a la historia del deporte al romper barreras de género en el arbitraje varonil, tanto a nivel nacional como global.

El 25 de junio de 2026, Katia Itzel hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en pitar como árbitra central en una Copa Mundial de la FIFA masculina, dirigiendo de forma impecable el partido entre Túnez y Países Bajos.

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