¡Histórica! Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La árbitra mexicana Katia Itzel García fue incluida en la lista oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, convirtiéndose en la primera mujer del país en desempeñarse como árbitra central en un Mundial varonil.

El anuncio, realizado este jueves 9 de abril, marca un momento histórico para el arbitraje mexicano y para el futbol en general, al consolidar el crecimiento de las mujeres dentro de las competencias internacionales de alto nivel.

Estos son los árbitros que pitarán en el Mundial 2026|FIFA

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Katia Itzel García hará historia en el Mundial 2026

La trayectoria de la silbante mexicana ha sido constante y, parece, no parará, pues tan sólo en la Liga MX, se han convertido en una de las centrales más constantes en todo el torneo; no obstante, ahora también romperá barreras a nivel internacional a ser la primera mexicana silbando el máximo torneo varonil del futbol.

Su experiencia internacional ya comenzó, pues ha participado en la Copa Mundial Femenil 2023 y la Champions Femenil, lo que la consolidado como una de las mejores mujeres centrales del mundo.

Previo a su designación, Katia Itzel explicó que su mayor objetivo era formar parte del Mundial 2026, debido a la magnitud del evento, además porque se celebraría en el territorio nacional.

Katia Itzel, árbitra de la Liga MX, entre los 10 mejores colegiados del mundo

A finales de 2025, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) colocó a la mexicana como la sexta mejor árbitra del mundo.

Lista completa de árbitros mexicanos en el Mundial 2026

En total, 17 silbantes latinoamericanos participarán en el mundial, de los cuales nueve serán de Concacaf y, de esos, cinco son mexicanos. La lista es la siguiente:



Centrales: Katia Itzel García y César Ramos

y Asistentes: Marco Bisguerra , Alberto Morín y Sandra Ramírez

, y VAR: Erick Miranda y Guillermo Pacheco

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César Arturo Ramos tendrá su tercera Copa del Mundo

Ramos Palazuelos también fue convocado para la justa mundialista, lo que significará su tercera participación consecutiva tras estar presente en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su nombre sobresalió en ambos mundiales debido a que tuvo actuaciones destacadas, especialmente en Catar donde pitó la semifinal entre Francia y Marruecos.

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