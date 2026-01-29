TikTok Awards México 2026 EN VIVO: Ganadores, mejores momentos y la presentación de Julieta Venegas y El Bogueto

Este jueves 29 de enero los TikTok Awards celebra a los tiktokers que lograron combinar la creatividad con la tecnología para crear las tendencias que lideran a nivel mundial.

Son diversas las divertidas categorías que conforman esta gala llena de creadores, pero quizás, los nombres que más suenan entre los nominados son Belinda , Yeri Mua, Moris Dieck y Jummy de Pongámoslo a prueba.

¿Dónde ver en vivo los TikTok Awards 2026?

Los TikTok Awards México 2026 se pueden ver en vivo, a partir de las 20.00 horas, desde la cuenta @tiktoklatam .

Pero, tranquilo, si no lo puedes ver en vivo, podrás verlo en la plataforma de TikTok porque permanecerá 24 horas, después del término del evento.

¿Quiénes son los ganadores de los TikTok Awards?

Revelación del Año

@soypulpoculto

@mamamecanic

@paris.hurtado.oficial

@axelarmijo

@aazulraya (ganadora)

TikTok Inspira

@bastiandelfin (ganador)

@valeriavillalobosvc

@soyelarturito

@alecastellanos2

@brandonbryler

Aprende en TikTok

@ingesaurio

@elingedamian

@morisdieck (ganador)

@isa_marcial

@aleidaargueta

Master del Entretenimiento

@andresnavytiktok

@aycarloscamacho

@aranna_geek

@plano_cinema (ganador)

@cinedev

MVP del Deporte

@delbosquef1

@benjaannun

@gerynnasotelo

@gusbol_ (ganador)

@charlie_carrillo_

Canción del año

“WEEKND”, de @grupobohemio

“Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby

“La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele

“Gatito”, de @elmalibaby

“La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del año

@elboguetobrrr

@itslatinmafia

@alan.arrieeta

@carlamorrison

@elenarose

TikTok del Año

@gabogabb

@nenamounstro

@brauliorodrg

@cainguzman

@pongamoslo_a_prueba

Creador del Año

@biojairzinho

@daniela.emmanuel

@leal_stephany

@soyaldooo

@joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

@natalydayana_

@kiba.066

@insano_h1mx

@soygabrielbeato

@srpulsera2.0

Change Makers

@cienciarara

@soyrafacarbajal

@nenamounstro

@mikephy

@decorandopasteles

