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Renuncia primer ministro de Reino Unido
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Renuncia primer ministro de Reino Unido

La renuncia de Keir Starmer en Reino Unido genera incertidumbre en Europa y dudas sobre el respaldo occidental a Ucrania en un momento clave.

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Por: Ximena Ochoa
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