Ganaderos llaman a defender la fiesta taurina; muestran hábitat y cuidados de los toros de lidia

Un grupo de ganaderos, líderes de asociación e incluso escritores se reunieron con medios de comunicación para hacer un llamado a defender el arte taurino al tiempo que abrieron las puertas de la ganadería Caparica en el municipio de Jiquipilco en el Estado de México para observar el hábitat de los toros de lidia.

El lugar en el que alimentan y cuidan a los toros dentro del rancho El Rocío es una de las 240 ganaderías en México en las que hay un total de 180 mil cabezas de ganado. La industria genera 58 mil millones de pesos, razón por la que los llamados taurinos defienden su existencia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué extinguiría a los toros acabar con la fiesta taurina?

De acuerdo con el médico veterinario, Rafael Gómez, la tauromaquia es la razón de que el toro de lidia exista y evolucione a lo largo de generaciones; ya que reconocer y preservar la descendencia es una labor que cobra sentido en la búsqueda mayor bravura y cualidades físicas de fortaleza del animal.

El zootecnista de la Facultad de Cuautitlán de la UNAM explicó que los ganaderos realizan la tienta que es prueba fundamental para evaluar la bravura, nobleza y aptitudes de las hembras y, en menor medida, de los machos, antes de decidir si serán utilizados para la reproducción.

"Se mide la bravura a través de características de fuerza, de humillación, que dé pelea arriba o abajo, con ritmo en su embestida de calidad, además de la duración de su pelea constante", explicó.

La ganadería ubicada en Jiquipilco es una de las 240 que existen en México|Samuel Aguirre

El especialista explicó que se busca a un semental con características similares para que al llevar la cruza el nuevo individuo pueda potenciar las cualidades.

¿Cuál es el valor de la fiesta taurina desde la ganadería?

Roberto Viezcas, ganadero de Caparica, explicó que la fiesta taurina no es su razón en el cuidado de los llamados toros bravos, sino una consecuencia, ya que solo el 7% de las cabezas llegan a un plaza y el resto es para consumo humano.

"De acabarse la fiesta taurina, por lo menos el 50% del ganado en el país se extinguiría porque no tendría razón de ser, porque la crianza es la razón de existir; afortunadamente a muchas gente le apasionan los toros, hoy es un tema de cultura popular no de grandes urbes, porque son de arraigo y de identidad de los pueblos", argumentó Ramiro Alatorre Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia.

Durante la visita a la ganadería se presentó el libro México es taurino, que coincide con los 500 años de la tradición de la lidia de toros en el país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.