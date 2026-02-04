SCJN elimina la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos en Tepic

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de espectáculos con animales en Tepic, Nayarit por lo que la tauromaquia o corridas de toros y las peleas de gallos estarán permitidas nuevamente.

SCJN permite corridas de toros y peleas de gallos

De acuerdo con la SCJN , se invalidaron las disposiciones centrales del Reglamento de Bienestar Animal municipal por contradecir la legislación estatal y vulnerar la jerarquía normativa.

Se argumentó que el reglamento municipal al prohibir los espectáculos con animales, contradijo la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Nayarit que sí permite estas actividades y existen regulaciones y permisos con las autoridades.

La SCJN enfatizo que los reglamentos municipales deben ajustarse a las leyes estatales y no pueden imponer restricciones mayores pues el ayuntamiento de Tepic excedió sus atribuciones.

¿Por qué se prohibieron las corridas de toros en México?

La prohibición de las corridas de toros en México comenzó debido a las quejas de activistas en pro de los derechos de los animales quienes deberían vivir en un ambiente saludable libre de violencia. Se alegó que en algunos espectáculos los animales están sujetos a maltratos y actos de crueldad que resultan en su muerte.

Historia y origen de la tauromaquia

La tauromaquia es considerada como un arte por poner a prueba al ser humano frente a un animal hostil. Según la Universidad de Málaga, la tauromaquia proviene desde la Edad de Bronce pero la versión que conocemos comenzó en el siglo XII en España y fue extendiéndose por el mundo.

En México, la primera corrida de toros fue en 1529 en lo que hoy es el Zócalo de la CDMX. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que los regidores ordenaron que se celebrara una corrida de toros en la fiesta de San Hipólito.



