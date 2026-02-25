Remate en Liverpool: la bicicleta de spinning profesional tiene más de 60% de descuento

Quienes buscan armarse un gimnasio en casa sin gastar una fortuna tienen una oportunidad interesante en Liverpool. La tienda departamental puso en promoción la bicicleta de spinning Centurfit, un equipo que usualmente se mueve en un rango de precio mucho más alto dentro de su catálogo de deporte y fitness.

Precio y caracerístas de la bicicleta de spinning, en oferta en Liverpool

El cambio más notable está en la etiqueta. Mientras que su precio de lista marca $12,999 pesos, la oferta actual la deja en $4,999 pesos. Esto representa un descuento superior al 60%, lo que la coloca como una de las opciones más competitivas del momento para entrenamiento cardiovascular intenso sin salir de casa.

El equipo está pensado para aguantar uso rudo. Su estructura es de acero y tiene ajustes para diferentes tamaños de cuerpo, lo que permite que varios miembros de la familia puedan utilizarla sin problemas. Para quienes quieren saber exactamente qué ofrecen por ese precio, estos son los detalles técnicos más relevantes:



Resistencia y estabilidad: Cuenta con un volante de inercia entre 10 y 13 kg, lo que evita brincos durante el pedaleo y da sensación de fluidez.

Soporta hasta 140 kg de peso del usuario. Monitor digital: Mide tiempo, velocidad, distancia, calorías y pulso cardíaco desde los sensores en el manubrio.

: El asiento y el manubrio se regulan en altura y distancia, apto para personas de hasta 1.90 metros de estatura. Seguridad: Incluye pedales con jaula de sujeción para que el pie no se resbale y ruedas frontales para moverla fácilmente.

Bicicleta de spinning, en oferta en Liverpool.|Liverpool.

En cuanto a la resistencia, el sistema es mecánico mediante una zapata de fricción. Se regula con una perilla de precisión que permite subir o bajar la intensidad según convenga en cada sesión de entrenamiento.

Envío, garantía y formas de pago en Liverpool

Para la compra, Liverpool ofrece varias facilidades de pago que suelen ser decisivas para los clientes mexicanos. Quienes tienen tarjeta de la tienda pueden acceder hasta a 6 meses sin intereses. Con otras tarjetas de crédito, la promoción común es de 3 meses sin intereses, aunque esto depende de la disponibilidad de cada banco. También se acepta pago de contado con débito o transferencia.

El envío a domicilio es gratis a todo el país bajo el servicio Liverpool En Casa. Si hay prisa por empezar a entrenar, existe la opción Click & Collect para recoger el producto en la tienda más cercana en un lapso de 2 a 4 horas, siempre que haya inventario local.

Finalmente, el producto cuenta con la garantía de satisfacción de la tienda y la cobertura del fabricante contra defectos de fábrica. Dado el nivel de descuento, las unidades suelen moverse rápido, por lo que conviene revisar la disponibilidad en línea antes de acudir a la tienda física.