¿Adiós al Dynamic Island? Filtran todo sobre el iPhone 18 Pro que cambiaría el diseño de Apple

A ocho meses de que Apple presente oficialmente la familia iPhone 18, nuevas filtraciones provenientes de la cadena de suministro (donde se fabrican) revelan detalles clave sobre las pantallas y el futuro del Dynamic Island.

Las filtraciones provienen del leaker Digital Chat Station , la red social China conocida por compartir información de Apple en Weibo y con un historial consistente de aciertos en productos anteriores de la marca.

Los tamaños de pantalla del iPhone 18

De acuerdo con una filtración reciente, Apple mantendría prácticamente sin cambios los tamaños de pantalla respecto a la generación anterior. Los modelos quedarían así:



iPhone 18 : pantalla de 6.27 pulgadas LTPO con tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island

: pantalla de 6.55 pulgadas LTPO con 120 Hz y Dynamic Island iPhone 18 Pro : pantalla de 6.27 pulgadas LTPO con 120 Hz y nuevo recorte bajo la pantalla

Esto indica que la empresa estadounidense no apostará por cambios en el tamaño del panel, sino en la tecnología que lo acompaña. La tecnología LTPO con 120 Hz seguiría presente en toda la línea, algo relevante para quienes priorizan fluidez y eficiencia energética.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

¿Qué pasará con el Dynamic Island?

El punto más interesante de la filtración está en el futuro del Dynamic Island . Según la información, los modelos iPhone 18 y iPhone Air 2 conservarían el éste de forma tradicional, sin modificaciones visibles frente a generaciones anteriores.

En cambio, el iPhone 18 Pro y Pro Max incorporarían un nuevo tipo de área de recorte bajo la pantalla. Aunque no se menciona directamente el término, esto sugiere un cambio importante en el diseño frontal.

¿Dynamic Island más pequeño o agujero en pantalla?

Los rumores han sido contradictorios. Algunas versiones apuntan a un Dynamic Island más compacto, mientras que otras señalan que Apple podría optar por un orificio tipo hole-punch, ligeramente desplazado hacia una esquina de la pantalla.

El hecho de que la filtración no use el nombre refuerza la idea de que Apple podría estar preparando un diseño distinto, posiblemente como paso previo a eliminar por completo el recorte visible en futuras generaciones.

¿Conviene esperar al iPhone 18 Pro?

Si estás considerando cambiar de iPhone y te interesa un diseño más limpio de pantalla, los modelos Pro del iPhone 18 podrían marcar una diferencia frente a los modelos base.

En cambio, si el Dynamic Island actual no es un problema para ti, el iPhone 18 estándar seguiría ofreciendo una experiencia muy similar al 16 y 17.

