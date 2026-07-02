¡Habrá celebración! Xin Xin cumplió 36 años; es una de las pandas más longevas; fecha y hora de la fiesta

La panda Xin Xin se ha convertido en una estrella en la CDMX pues cumplió 36 años el 1 de julio cuando su especie tiene una expectativa de vida de entre 15 y 20 años y hasta 30 bajo cuidado profesional y para celebrarlo habrá un evento imperdible en el Zoológico de Chapultepec.
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Celebración de cumpleaños de la panda Xin Xin
El Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec anunció que se llevará a cabo una celebración muy especial con motivo del cumpleaños 36 de la panda Xin Xin pues es una de las pandas gigantes más longevas.
Xin Xin es una panda que habita el Zoológico de Chapultepec, le gusta mucho comer, disfruta de su tiempo libre jugando, le encanta conectar con la naturaleza y le encanta que la visiten.
Así que si quieres conocerla o verla de nuevo, puedes asistir el próximo sábado 4 de julio de las 11:00 a las 14:00 horas al Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec.
Datos curiosos de Xin Xin
Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 y es la única panda gigante de Latinoamérica y una de las más longevas bajo cuidado profesional fuera de China.
Pesa alrededor de 96 kilos y siempre se ha caracterizado por tener una personalidad activa, curiosa y juguetona. Le gusta mucho trepar, explorar y resolver retos en sus entrenamientos. Se comunica a través de vocalizaciones conocidas como “borreguero” y un dato curioso es que las manzanas son uno de sus alimentos favoritos.
Lo que debes saber de los pandas
- Tiene un excelente camuflaje para su hábitat
- Tienen pupilas con forma de hendidura vertical
- Las mamás panda tienen contacto con sus crías el 100% del tiempo durante el primer mes
- Son capaces de nadar y trepar árboles
- Tienen un hueso de la muñeca alargado que usan como pulgar para agarrar su comida
- Pasan entre 10 y 16 horas comiendo bambú
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