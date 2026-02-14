Difunden video de 30 cachorros de pandas gigantes nacidos en 2025
El Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China compartió un video en el que se ven 30 cachorros de panda gigante.
En las imágenes se puede ver a los 30 cachorros esponjosos y tiernos haciendo su primera aparición púbica. Los cuidados los estuvieron cargando mientras las personas les tomaban fotos.
Según información del Centro de Conservación e Investigación del panda gigante de China lograron criar con éxito a 45 pandas gigantes en 2025.