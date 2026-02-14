inklusion.png Sitio accesible
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc es agredida a golpes durante recuperación de espacios públicos

Difunden video de 30 cachorros de pandas gigantes nacidos en 2025

 El Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China compartió un video en el que se ven 30 cachorros de panda gigante.

Internacional

Por: Itandehui Cervantes

En las imágenes se puede ver a los 30 cachorros esponjosos y tiernos haciendo su primera aparición púbica. Los cuidados los estuvieron cargando mientras las personas les tomaban fotos.

Según información del Centro de Conservación e Investigación del panda gigante de China lograron criar con éxito a 45 pandas gigantes en 2025.

