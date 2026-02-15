Bodega Aurrera remata laptop gamer con 6 núcleos y tecnología IPS

¿Te gustan los videojuegos y llevas esta pasión a otro nivel? Bodega Aurrera remata la laptop gamer HP Victus 15-FB2063 para consentir a los jugadores, ahora que se vienen grandes lanzamientos para computadoras.

La laptop gamer tiene un precio 10 mil 690 pesos, tras tener un descuento de 2 mil 309 pesos. Más allá del descuento, la razón principal para adquirir esta versión de la HP Victus es que integra un procesador Ryzen 5-7535HS de 6 núcleos junto a una tarjeta de video AMD Radeon RX 6550M, por lo que el equipo optimiza el consumo de energía y reduce el sobrecalentamiento, un problema común en otras laptops.

Características de la laptop gamer HP Victus 15

Procesador AMD Ryzen 5 7535HS (hasta 4.55 GHz)

Gráficos Dedicados: GPU AMD Radeon RX 6550M de 4GB GDDR6

Pantalla: 15.6 pulgadas con resolución FHD (1920 x 1080) y tecnología IPS

Memoria y Almacenamiento: 8GB de RAM DDR5 y un disco sólido (SSD) de 512GB para inicio rápido

Conectividad de vanguardia: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y puerto HDMI

Extras: Teclado completo retroiluminado, cámara frontal de 5MP para videollamadas nítidas y batería de larga duración (hasta 10 horas según uso)

¿Cómo comprar la laptop gamer?

La compra de la laptop gamer se hace de manera fácil y rápida en la plataforma de Bodega Aurrera y ofrece la comodidad de entrega a domicilio, garantizando que el equipo llegue de forma segura hasta tu puerta.

Si quieres aprovechar esta oportunidad, sin lastimar tu bolsillo hay opciones de pago que te pueden convenir, pues se incluyen hasta 15 meses sin intereses de 712.67 pesos con tarjetas de crédito participantes.

