Un avance de Harvard revela con mayor precisión cómo el cerebro almacena recuerdos

Un equipo de la Universidad de Harvard presentó una nueva técnica capaz de mapear los mecanismos moleculares que permiten al cerebro aprender y formar recuerdos.

El trabajo, publicado en la revista Nature Neuroscience en marzo de 2025, abre perspectivas para el desarrollo de tratamientos contra enfermedades como el Alzheimer y otras formas de demencia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué descubrió Harvard sobre cómo el cerebro forma los recuerdos?

La técnica desarrollada por los científicos de Harvard se llama Marcaje de la Superficie de Proteínas Extracelulares en Neuronas (EPSILON, por sus siglas en inglés) y se enfoca en rastrear proteínas conocidas como AMPARs, consideradas piezas clave en la plasticidad sináptica, el proceso por el cual el cerebro fortalece o debilita las conexiones entre neuronas cuando almacena nueva información.

Mediante colorantes especializados y microscopía de vanguardia, los investigadores lograron observar el comportamiento de estas proteínas con una resolución sin precedentes. A medida que los cambios sinápticos se volvieron más visibles, emergieron patrones que comienzan a revelar cómo el cerebro decide qué conexiones fortalecer o debilitar al guardar un recuerdo.

“Esta técnica ofrece una lente hacia la arquitectura sináptica de la memoria, algo que antes era inalcanzable con ese nivel de detalle”, sostuvo Adam Cohen, profesor de química, biología química y física, y coautor principal del artículo.

Por su parte, el estudiante doctoral Doyeon Kim explicó el alcance del avance: “Puede reconstruir el historial de la plasticidad sináptica en el cerebro vivo. Podemos estudiar dónde y cuánto de esa potenciación sináptica ocurrió durante un período definido de formación de memoria".

Harvard La combinación de marcaje fluorescente y microscopía de vanguardia permitió a los investigadores dilucidar el comportamiento sináptico con una resolución sin precedentes. (Pojeong Park)

¿Qué implicaciones tiene este hallazgo de Harvard para enfermedades como el Alzheimer?

La primera aplicación de EPSILON se realizó en ratones sometidos a un proceso de condicionamiento de miedo contextual, que permite estudiar cómo los animales asocian un entorno neutro con un estímulo amenazante. Los resultados mostraron una correlación entre las AMPARs y la activación de neuronas durante el aprendizaje, lo que vincula el movimiento de estas proteínas con las huellas duraderas de la memoria en el cerebro.

Investigaciones previas sobre procesos sinápticos carecían de esa granularidad, lo que hace que los hallazgos de EPSILON sean especialmente relevantes para el estudio del Alzheimer, una enfermedad caracterizada por la disfunción sináptica que deteriora la memoria y el aprendizaje.

“Ya distribuimos la herramienta molecular a laboratorios de todo el mundo que están comenzando a utilizarla para explorar cómo se regula la fuerza sináptica”, señaló Cohen, citado por Harvard.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.