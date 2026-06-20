El FBI detectó una amenaza silenciosa llamada Kali365 que le permite a los ciberdelincuentes obtener acceso total a los servicios de Microsoft 365 de su víctima sin necesidad de robar su contraseña o vulnerar la autenticación en dos pasos.

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Según el FBI, los atacantes envían un correo fraudulento con un “código de dispositivo” y te piden ingresarlo en la página oficial de verificación de Microsoft.

The #FBI released a PSA warning the public about Kali365—an emerging Phishing-as-a-Service platform.

Kali365, first seen in April 2026, enables #cyber threat actors to obtain Microsoft 365 access tokens and bypass multi-factor authentication protocols without intercepting the… pic.twitter.com/6GOAX40D4V — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) May 28, 2026

¿Qué hacen los ciberdelincuentes una vez que acceden a tu cuenta?

Una vez que el código es ingresado, la víctima no se da cuenta de que está autorizando a un dispositivo remoto controlado por el atacante, con esta herramienta los hackers roban los tokens de sesión y mantienen el acceso abierto de forma permanente.

Así, tienen vía libre para leer tus correos en Outlook, espiar tus chats de Teams y descargar documentos confidenciales de OneDrive sin que salte ninguna alerta de seguridad.

¿Qué recomienda el FBI para no caer en esta estafa?

La solución inmediata que recomienda el FBI es nunca ingresar códigos de acceso no solicitados, revisar constantemente el panel de dispositivos vinculados a la cuenta de Microsoft y denunciar cualquier actividad sospechosa.

¿Cómo afectan estas estafas a los usuarios?

Según el reporte anual del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, los ataques generan pérdidas financieras que superan los 2,900 millones de dólares a nivel mundial en un solo año.

Asimismo, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) de Estados Unidos emitió directivas advirtiendo que los ataques evaden la autenticación en dos pasos y que esta técnica es utilizada por Kali365 para robar los tokens de Outlook y Teams, además de que van en aumento y se centran en robar la sesión validada.

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