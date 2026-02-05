El secreto de un referente en Android: aprende a activar el bloqueador antirrobo de manera sencilla y efectiva

Imagina que dejas tu teléfono olvidado en un Uber o te lo quitan del bolsillo en el metro. Antes, recuperarlo era casi imposible. Hoy, Android incluye herramientas de seguridad que pueden salvar la situación, pero muchas personas ni siquiera saben que existen. El canal AndroideTV recientemente compartió un tutorial práctico para activar estas funciones en menos de un minuto.

Cómo activar la función antirrobo en el teléfono Android

La protección antirobo en Android funciona en tres niveles que actúan incluso cuando el teléfono está apagado o sin internet. No se trata de rastrear el dispositivo solamente, sino de bloquearlo de forma permanente para que quien lo tenga no pueda usarlo ni venderlo. Esta característica, disponible desde Android 7.0 Nougat en adelante, se encuentra integrada directamente en el sistema operativo sin necesidad de aplicaciones externas.

Para activarla, basta seguir estos pasos desde la configuración del teléfono:



Abrir Ajustes y dirigirse a la sección Seguridad y privacidad

y dirigirse a la sección Seguridad y privacidad Seleccionar Protección de dispositivos perdidos

Luego, activar las tres opciones disponibles:



Protección contra robo: impide que se borren los datos del teléfono o se restablezca de fábrica sin la contraseña de la cuenta de Google

impide que se borren los datos del teléfono o se restablezca de fábrica sin la contraseña de la cuenta de Google Bloqueo de dispositivos sin conexión: permite bloquear el equipo incluso cuando no tiene señal de internet o está apagado; el bloqueo se aplica automáticamente al encenderse

permite bloquear el equipo incluso cuando no tiene señal de internet o está apagado; el bloqueo se aplica automáticamente al encenderse Bloqueo remoto: permite enviar una orden de bloqueo desde otro dispositivo mediante Encontrar mi dispositivo de Google

Una vez activadas, estas funciones trabajan de forma silenciosa en segundo plano. Si el teléfono se pierde, basta entrar desde cualquier navegador a google.com/android/find, iniciar sesión con la misma cuenta asociada al equipo y elegir la opción Bloquear. El dispositivo quedará inutilizable para quien lo tenga en sus manos, mostrando únicamente un mensaje personalizado y un número de contacto para facilitar su devolución.

Vale la pena mencionar que estas medidas no reemplazan el reporte ante las autoridades, pero sí aumentan considerablemente las posibilidades de recuperación. Además, al impedir el formateo del equipo, disuaden a quienes intentan revender teléfonos robados. Expertos en ciberseguridad señalan que más del 60% de los dispositivos móviles recuperados gracias a estas herramientas regresan a sus dueños en menos de 48 horas.

