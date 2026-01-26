Accidente aéreo en Bangor, Maine deja siete muertos y un sobreviviente crítico

Un avión privado que transportaba ocho personas se estrelló el domingo por la noche al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, dejando un saldo trágico de siete muertos y un sobreviviente gravemente herido. El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 pm hora local, en medio de una intensa tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos, complicando las condiciones de visibilidad y seguridad en la pista.

Se trató de un Bombardier Challenger 600, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). Hasta el momento no se han revelado las identidades ni el estado de salud exacto de los pasajeros, mientras la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) continúan con la investigación para determinar las causas del accidente de avión.

El siniestro se produce en medio de una tormenta de nieve que ha paralizado gran parte del noreste del país, afectando vuelos y transporte terrestre. Solo el domingo, más de 11,000 vuelos fueron cancelados dentro, hacia o desde Estados Unidos, evidenciando la magnitud de las condiciones climáticas que coinciden con esta tragedia en Bangor, Maine.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tormenta invernal en Estados Unidos complica las labores de investigación del accidente en Bangor, Maine

Las autoridades locales y federales se desplegaron de inmediato en el aeropuerto para atender la emergencia y asegurar la zona del impacto.

Equipos de rescate atendieron al sobreviviente y colaboraron en las labores de recuperación de las víctimas fatales, mientras los investigadores comenzaban a recabar evidencia del lugar.

https://x.com/newsnoteworthy/status/2015600149494476851?s=46&t=ZLv99kevObYCI4A4ygWGwQ

Sin embargo, la tormenta de nieve está complicando las labores de investigación y dificultando el acceso de los expertos al sitio del accidente.

La FAA y la NTSB han señalado que evaluarán las condiciones climáticas, el desempeño de la aeronave y todos los factores que pudieron contribuir al accidente de avión en Bangor, Maine.

Las autoridades han advertido que el análisis completo del caso podría tomar semanas.