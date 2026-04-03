¡Adiós Wi-Fi, hola Li-Fi! Internet a la velocidad de la luz con más seguridad y menos interferencias
El “Li-Fi” transformará hogares, oficinas y hospitales con su Internet de 362,7 Gbps de luz LED, menos interferencias y mejor eficiencia energética que el Wi-Fi.
El Wi-Fi quedará obsoleto con la llegada del Li-Fi actualmente de prueba en el Reino Unido que logró velocidades de hasta 362,7 Gbps, un avance que redefine la conectividad global y nos acerca a ese futuro tipo película de ciencia ficción de Hollywood.
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El sistema utiliza luz visible en lugar de radiofrecuencias y gracias a estos LED junto con los sensores inteligentes es que el Li-Fi funciona y promete mayor velocidad, seguridad y eficiencia energética en espacios cerrados.
¿Qué es Li-Fi?
Light Fidelity (Li-Fi) transmite datos mediante luz visible, con los focos LED se emiten señales imperceptibles a simple vista y el enfoque ofrece un espectro mucho más amplio, lo que permite una mayor capacidad de datos y reduce la congestión en las redes tradicionales.
¿Cómo funciona Li-Fi?
Los LED parpadean a alta frecuencia y codifican información; un fotorreceptor convierte esa luz en datos digitales en tiempo real y el sistema funciona mientras la luz está encendida, lo que crea una conexión estable en espacios definidos, como habitaciones u oficinas.
¿Por qué Li-Fi es más rápido?
El Li-Fi usa un espectro 10,000 veces más amplio que las ondas de radio, lo que permite velocidades hasta 100 veces superior a las de un Wi-Wi. Además reduce la latencia (tiempo de retraso), mejora la eficiencia energética y expertos como Harald Haas predicen que su adopción en sectores críticos será rápida.
Ventajas del Li-Fi sobre el Wi-Fi
- Velocidad extrema para descargas instantáneas
- Mayor seguridad al no atravesar paredes
- Bajo consumo de energía
- Sin interferencias entre dispositivos
Estas ventajas lo hacen ideal para hospitales, bancos y oficinas, pero también el Li-Fi mejora el rendimiento en hogares con muchos dispositivos.
¿Cuáles son los desafíos actuales?
- Requiere que las luces estén encendidas para funcionar
- Requiere sensores específicos en los dispositivos
- Cobertura limitada por habitación
Por ahora, coexistirá con el Wi-Fi pero organizaciones especializadas están promoviendo estándares para su futura adopción en muchos sectores.
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