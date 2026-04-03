¡Adiós Wi-Fi, hola Li-Fi! Internet a la velocidad de la luz con más seguridad y menos interferencias

El Wi-Fi quedará obsoleto con la llegada del Li-Fi actualmente de prueba en el Reino Unido que logró velocidades de hasta 362,7 Gbps, un avance que redefine la conectividad global y nos acerca a ese futuro tipo película de ciencia ficción de Hollywood.

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El sistema utiliza luz visible en lugar de radiofrecuencias y gracias a estos LED junto con los sensores inteligentes es que el Li-Fi funciona y promete mayor velocidad, seguridad y eficiencia energética en espacios cerrados.

¿Qué es Li-Fi?

Light Fidelity (Li-Fi) transmite datos mediante luz visible, con los focos LED se emiten señales imperceptibles a simple vista y el enfoque ofrece un espectro mucho más amplio, lo que permite una mayor capacidad de datos y reduce la congestión en las redes tradicionales.

¿Cómo funciona Li-Fi?

Los LED parpadean a alta frecuencia y codifican información; un fotorreceptor convierte esa luz en datos digitales en tiempo real y el sistema funciona mientras la luz está encendida, lo que crea una conexión estable en espacios definidos, como habitaciones u oficinas.

¿Por qué Li-Fi es más rápido?

El Li-Fi usa un espectro 10,000 veces más amplio que las ondas de radio, lo que permite velocidades hasta 100 veces superior a las de un Wi-Wi. Además reduce la latencia (tiempo de retraso), mejora la eficiencia energética y expertos como Harald Haas predicen que su adopción en sectores críticos será rápida.

Ventajas del Li-Fi sobre el Wi-Fi

Velocidad extrema para descargas instantáneas

Mayor seguridad al no atravesar paredes

Bajo consumo de energía

Sin interferencias entre dispositivos

Estas ventajas lo hacen ideal para hospitales, bancos y oficinas, pero también el Li-Fi mejora el rendimiento en hogares con muchos dispositivos.

¿Cuáles son los desafíos actuales?

Requiere que las luces estén encendidas para funcionar

Requiere sensores específicos en los dispositivos

Cobertura limitada por habitación

Por ahora, coexistirá con el Wi-Fi pero organizaciones especializadas están promoviendo estándares para su futura adopción en muchos sectores.