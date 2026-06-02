Melanie a no consiguió boletos para ver BTS en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México (CDMX), pero eso no la detuvo pues a lado de su madre disfrutó del concierto afuera del recinto, mientras repartía freebies. Pocos días después la joven ARMY murió y tras el noble gesto de su familia de donar su órganos ahora vive en ocho personas

Con una guardia de honor entre los pasillos del Hospital General de Zona No.50 del IMSS y muchos globos morados (color oficial de BTS y su fandom) Melanie fue despedida y posteriormente llevada a quirófano. En su camino su madre repartió sus últimos freebies.

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¿Por qué murió Melanie?

Melanie Satzuki Bautista Negrete, originaria de San Luis Potosí y de tan solo 11 años, sufrió un accidente cerebrovascular y de acuerdo con su madre, hasta sus últimos momentos no dejó de ser ella misma y una fan de BTS.

Su corazón, hígado, riñones y córneas fueron destinados a pacientes que los necesitan en San Luis Potosí, Nuevo León y la Ciudad de México. El traslado multiorgánico fue coordinado por los Servicios de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA).

El corazón de Melanie fue traslado en helicóptero al Hospital Ignacio Chávez de la CDMX y ahora vive en una paciente de 16 años. Los riñones e hígado fueron llevados a la Clínica No.25 del IMSS en Monterrey y las córneas permanecieron en San Luis Potosí.

Homenaje a Melanie en su escuela

Melanie, que cursaba el quinto grado de primaria en la escuela “Agustín Bocard Alvarado”, también recibió un homenaje por sus compañeros y maestros, quienes la recuerdan como una estudiante alegre y cariñosa.

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