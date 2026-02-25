Inicia la temporada de arañas en México y la UNAM alerta 5 zonas de tu casa que debes sellar para evitar a la violinista

La llegada de la temporada de lluvias y calor, entre mayo y julio, aumenta la presencia de la araña violinista (Loxosceles) en México. Especialistas del Instituto de Biología de la UNAM, como la bióloga Claudia Isabel Navarro Rodríguez, advierten que estos arácnidos buscan espacios oscuros y secos dentro del hogar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Su mordedura puede pasar desapercibida al inicio, pero causa necrosis y complicaciones médicas. Por ello, evitar a la violinista requiere prevención doméstica, orden y revisión constante de zonas estratégicas.

Con la llegada de la temporada de lluvias y calor

Durante estos meses, la humedad exterior obliga a la araña a buscar refugio en interiores. Casas con grietas, acumulación de objetos o poca ventilación ofrecen condiciones ideales.

La UNAM señala que no es agresiva, pero se defiende si se siente atrapada. El riesgo aumenta en viviendas con poca limpieza profunda o espacios cerrados por largo tiempo.

Las 5 zonas clave de tu casa que debes revisar y sellar

Para evitar a la violinista, revisa:



Grietas en paredes, techos y pisos

Closets y ropa almacenada

Espacios detrás de muebles y cuadros

Sótanos, áticos y bodegas con cajas

Marcos de puertas y ventanas

Sellar rendijas, instalar burletes y ordenar objetos reduce escondites. Estas acciones limitan su reproducción y acceso desde el exterior.

Consejos prácticos para prevenirla todos los días

Expertos recomiendan:



Sacudir ropa y zapatos antes de usarlos

Limpiar polvo en esquinas y detrás de muebles

Colocar lavanda, menta o eucalipto cerca de entradas

Evitar acumulación de objetos

La constancia es clave. Un hogar ventilado y sin desorden reduce la probabilidad de contacto.

¿Cómo reconocerla?

Mide entre 1 y 3 centímetros. Presenta color pardo rojizo y una marca en forma de violín en el cefalotórax. Tiene seis ojos en media luna.

Es nocturna y no construye telarañas simétricas. Identificarla permite actuar antes de una mordedura.

¿Qué hacer si sospechas una mordedura?

Los síntomas incluyen dolor, enrojecimiento, fiebre o náuseas. Niños y adultos mayores son más vulnerables.

Ya inició la temporada de la araña violinista en México; esto es todo lo que tienes que saber

Se debe lavar la zona con agua y jabón, evitar remedios caseros y acudir de inmediato a un hospital con antiveneno. La atención rápida previene complicaciones graves.