Inicia la temporada de arañas en México y la UNAM alerta 5 zonas de tu casa que debes sellar para evitar a la violinista
Expertos de la UNAM alertan sobre cómo evitar a la violinista en casa durante la temporada de lluvias y calor con medidas simples y revisión de zonas clave.
La llegada de la temporada de lluvias y calor, entre mayo y julio, aumenta la presencia de la araña violinista (Loxosceles) en México. Especialistas del Instituto de Biología de la UNAM, como la bióloga Claudia Isabel Navarro Rodríguez, advierten que estos arácnidos buscan espacios oscuros y secos dentro del hogar.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Su mordedura puede pasar desapercibida al inicio, pero causa necrosis y complicaciones médicas. Por ello, evitar a la violinista requiere prevención doméstica, orden y revisión constante de zonas estratégicas.
Con la llegada de la temporada de lluvias y calor
Durante estos meses, la humedad exterior obliga a la araña a buscar refugio en interiores. Casas con grietas, acumulación de objetos o poca ventilación ofrecen condiciones ideales.
La UNAM señala que no es agresiva, pero se defiende si se siente atrapada. El riesgo aumenta en viviendas con poca limpieza profunda o espacios cerrados por largo tiempo.
Las 5 zonas clave de tu casa que debes revisar y sellar
Para evitar a la violinista, revisa:
- Grietas en paredes, techos y pisos
- Closets y ropa almacenada
- Espacios detrás de muebles y cuadros
- Sótanos, áticos y bodegas con cajas
- Marcos de puertas y ventanas
Sellar rendijas, instalar burletes y ordenar objetos reduce escondites. Estas acciones limitan su reproducción y acceso desde el exterior.
Consejos prácticos para prevenirla todos los días
Expertos recomiendan:
- Sacudir ropa y zapatos antes de usarlos
- Limpiar polvo en esquinas y detrás de muebles
- Colocar lavanda, menta o eucalipto cerca de entradas
- Evitar acumulación de objetos
La constancia es clave. Un hogar ventilado y sin desorden reduce la probabilidad de contacto.
¿Cómo reconocerla?
Mide entre 1 y 3 centímetros. Presenta color pardo rojizo y una marca en forma de violín en el cefalotórax. Tiene seis ojos en media luna.
Es nocturna y no construye telarañas simétricas. Identificarla permite actuar antes de una mordedura.
¿Qué hacer si sospechas una mordedura?
Los síntomas incluyen dolor, enrojecimiento, fiebre o náuseas. Niños y adultos mayores son más vulnerables.
Ya inició la temporada de la araña violinista en México; esto es todo lo que tienes que saber
Se debe lavar la zona con agua y jabón, evitar remedios caseros y acudir de inmediato a un hospital con antiveneno. La atención rápida previene complicaciones graves.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.