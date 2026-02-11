La verdad sobre la supuesta temporada de arañas en México y ves más en tu casa en algunas épocas del año

Los insectos suelen provocar ciertas fobias y algunos ser peligrosos por su picadura, es por eso que con la llegada de las lluvias y el calor también viene la llamada "temporada de arañas"; una época del año en la que estos animalitos en su mayoría de 8 patas aparecen con mayor frecuencia en los hogares de México.

Por lo que en adn Noticias te contamos cuál es la verdad sobre la temporada de arañas y cómo puedes evitarlas en tu hogar durante esta época en la que suelen verse más.

¿Existe la temporada de arañas?

Según datos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México , no hay una temporada de arañas como tal, sin embargo, lo que sí es real es que con ciertas condiciones climatológicas estas suelen salir con mayor frecuencia de sus escondites y esto se debe al calor o las lluvias.

Las lluvias inundan los hábitats naturales de las arañas como son jardines, escombros o grietas externas, lo que las obliga a buscar lugares secos y cálidos como las casas. Además, la humedad atrae moscas, mosquitos y otros insectos que son de los que se alimentan, por lo que se suelen mover hacia donde está la comida.

Reproducción y crecimiento de las arañas

Varias especies de arañas como Violinista (Loxosceles) o la viuda negra (Latrodectus) tiene su periodo de apareamiento durante el final del verano y principios del otoño lo que provoca que los machos salgan de sus nidos y recorran distancias largas buscando hembras. Y es por eso que es más común verlas caminando por las paredes o el suelo, en lugar de que estén escondidas en rincones oscuros.

Además de que muchas especies nacen durante la primavera, pero al ser pequeñas de alguna forma pasan desapercibidas, y es a finales del verano y principios del otoño, que llegan a su tamaño de adulto y sus telarañas son más grandes y visibles; esto da la impresión de una invasión o de una "temporada de arañas".

Especies de arañas peligrosas para los seres humanos

En México existen miles de especies de estos insectos, pero solo dos grupos representan un verdadero peligro para los humanos y es importante tenerlo en cuenta y saber identificarlas, especialmente durante la "temporada de arañas":

Araña Violinista

Mancha en forma de violín en el cefalotórax; 6 ojos; color pardo. Nocturna, tímida, se esconde en lugares polvorientos y sin movimiento.

Viuda Negra

Color negro brillante; reloj de arena rojo en el abdomen. Suele estar en exteriores (cocheras, macetas), teje telas muy resistentes e irregulares.

