Darwin fue el último en verla: el ave de Galápagos que reapareció casi 200 años después

Un suceso que la comunidad científica califica de "milagro" ha tenido lugar en el archipiélago de Galápagos, específicamente en la isla Floreana. Por primera vez desde 1835, año en que Charles Darwin recolectó un espécimen durante su histórico viaje, se ha confirmado la reaparición oficial del rascón de Galápagos. Esta pequeña ave, que permaneció oculta y al borde de la desaparición durante casi dos siglos, ha vuelto a dejarse ver tras un intenso trabajo de limpieza ecológica en la zona.

El regreso de esta especie marca un hito en la conservación global y ofrece una esperanza tangible sobre la capacidad de recuperación de los ecosistemas cuando se eliminan las amenazas externas introducidas por el ser humano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El fin de la plaga: la clave del regreso

Para entender la magnitud de este hallazgo, es necesario mirar hacia finales de 2023. En ese momento, organizaciones internacionales y autoridades locales iniciaron una ambiciosa campaña para erradicar ratas y gatos salvajes de la isla Floreana. Estos depredadores invasores habían diezmado la fauna local durante décadas.

Según expertos de Island Conservation y la Fundación Jocotoco, el rascón probablemente sobrevivió en poblaciones minúsculas, manteniéndose en absoluto secreto para evitar ser devorado. Sin embargo, tras la eliminación de estas amenazas, el cambio fue inmediato.

El impacto de la restauración ecológica en 2025 ya arroja resultados impresionantes en la biodiversidad de la isla:

Aparición del rascón: Ahora es común verlos pasear libremente, dejando atrás sus hábitos furtivos.

Ahora es común verlos pasear libremente, dejando atrás sus hábitos furtivos. Explosión de otras especies: Se han registrado aumentos poblacionales masivos en palomas de Galápagos, lagartijas de lava y gecos.

Se han registrado aumentos poblacionales masivos en palomas de Galápagos, lagartijas de lava y gecos. Futuro prometedor: El proyecto contempla la reintroducción de 12 especies localmente extintas en los próximos años, incluyendo las emblemáticas tortugas gigantes.

El rascón de Galápagos probablemente sobrevivió en poblaciones minúsculas antes de su restauración.|IA

La advertencia histórica de Darwin

La historia de Floreana está intrínsecamente ligada a la teoría de la evolución. Cuando Charles Darwin desembarcó en 1835, aunque el paisaje le pareció poco atractivo, las observaciones que realizó allí fueron fundamentales para su trabajo. Notó cómo los pinzones se adaptaban a su entorno , pero también identificó una "gran plaga" de animales introducidos que ya comenzaba a alterar el equilibrio natural.

Historiadores de la ciencia señalan que la introducción de ratas y gatos rompió la estabilidad del sistema insular. Estos invasores se alimentaban de huevos y polluelos, provocando un colapso silencioso. Para el año 2017, se estimaba que la mitad de las aves terrestres originales de la isla habían desaparecido localmente, convirtiendo a Floreana en un ejemplo de devastación ecológica hasta la reciente intervención.

Una revolución cultural en los cantos

Quizás el aspecto más fascinante de esta recuperación no sea solo el número de animales, sino cómo han cambiado su comportamiento. La bióloga Sonia Kleindorfer, de la Universidad de Viena, ha documentado un fenómeno sorprendente en los pinzones de Darwin tras la limpieza de la isla.

Durante la época de las plagas, las aves limitaban sus cantos para no ser detectadas por los depredadores; cantar diferente o ser audaz significaba la muerte. Hoy, en un entorno seguro, se vive una "revolución cultural":

Innovación sonora: Los machos jóvenes están creando melodías nuevas, mezclando ritmos y saltándose sílabas.

Los machos jóvenes están creando melodías nuevas, mezclando ritmos y saltándose sílabas. Supervivencia de los audaces: Al no haber amenazas inmediatas, los pájaros que experimentan ya no son cazados, permitiendo que la evolución del canto florezca.

Al no haber amenazas inmediatas, los pájaros que experimentan ya no son cazados, permitiendo que la evolución del canto florezca. Laboratorio en tiempo real: Los científicos están presenciando cómo la seguridad ambiental permite la creatividad evolutiva y cambia la selección de pareja.

La isla Floreana ha pasado de ser un ecosistema bajo asedio a un testimonio de resiliencia. Ver al rascón caminar sin miedo después de 200 años en las sombras es la prueba de que, con la intervención correcta, la naturaleza puede recuperar su voz.