Decenas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacen bloqueos en ambos sentidos de Circuito Interior, en la Ciudad de México (CDMX) hoy jueves 28 de mayo, a la altura de Paseo de la Reforma.

Los manifestantes quitaron los separadores de carriles para colocarlos como barrera y evitar que automovilistas continúen el paso en ambos sentidos.

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Los bloqueos de la CNTE también se registran en Paseo de la Reforma, lo que afecta la Línea 7 del Metrobús y la circulación de vehículos.

Las autoridades alertan sobre bloqueos en avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Rosales en ambas direcciones. Como alternativas viales están:

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje Central

Periférico

Avenida Insurgentes

Eje 1 Poniente

🔴 Integrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, #CDMX ⚠️



Los manifestantes retiraron separadores de carriles para colocarlos como barrera e impedir el paso de automovilistas en la zona, donde la circulación ya se… pic.twitter.com/53MWKHtsoZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 7 del Metrobús están cerradas?

Debido a la presencia de manifestantes de la CNTE, el Metrobús informó que la Línea 7 del Metrobús opera de la siguiente manera:

Servicio: Indios Verdes-Hospital Infantil La Villa - Glorieta Violeta

Servicio: Campo Marte-París

Sin servicio: Hidalgo-Amajac

Sin servicio: Ruta Alameda Tacubaya

⚠️AVISO L7



3⃣Seguimos informando, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa↔️ Glorieta Violeta.

✅Servicio: Campo Marte↔️París.

❌Sin servicio: Hidalgo - Amajac.

❌Sin servicio: Ruta Alameda Tacubaya.

(Actualización 12:26… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 28, 2026

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