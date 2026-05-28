Día de la hamburguesa 2026: Promoción a 1 peso en estas sucursales

Este 28 de mayo es el Día de la Hamburguesa y si quieres celebrarlo hay promociones especiales en diferentes cadenas de comida y aquí te decimos a qué hora y dónde podrás comprarlas a un peso.

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Hamburguesas a un peso

Carl’s Jr. lanzó una dinámica muy especial paea que puedas disfrutar de unas deliciosas hamburguesas a un peso. Para poder acceder a este beneficios tendrás que comprar un combo y recibirás una hamburguesa famous star con queso a un peso.

Esta promoción es válida en comedor, para llevar y Drive Thru. Es importante señalar que no aplica en restaurantes dentro de Aeropuertos y no es válida con otras promociones.

¿A qué hora esta disponible la promoción?

Se espera que haya una alta afluencia de personas desde la apertura de cada sucursal por lo que te recomendamos llegar temprano. La mayoría de las sucursales abren a las 11 de la mañana pero es importante que antes consultes el horario del establecimiento al que planeas acudir.

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa?

Su origen se le vincula al cocinero Louis Lassen que habría servido las primeras versiones modernas de este plato a comienzos del siglo XX. Aunque también se cree que esta comida comenzó a hacerse en panaderías de Hamburgo, en Alemania.

Actualmente existe una gran variedad de hamburguesas. En México lleva guacamole, chile y queso. En Japón le ponen salsa teriyaki o huevo. En Alemania lleva carne premium. En Argentina le ponen chimichurri y carne. En Francia hay versiones gourmet con quesos especiales y pan artesanal.

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