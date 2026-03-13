Burger King lanza promoción de 7 días con productos gratis en EEUU

Burger King lanzó una promoción especial en Estados Unidos que permitirá a los clientes obtener productos gratuitos durante siete días consecutivos. La oferta forma parte del programa de fidelidad Royal Perks y está disponible para quienes realicen pedidos a través de la aplicación oficial o el sitio web de la cadena.

Durante esta semana promocional, los miembros de Royal Perks podrán desbloquear diferentes alimentos gratis cada día al realizar una compra mínima. Entre los productos incluidos se encuentran opciones populares del menú de desayuno, como burritos, sándwiches Croissan’wich, café helado, hash browns y los conocidos French Toast Sticks.

La promoción también incluye una oferta especial para el Día de Pi, en la que los clientes pueden obtener un postre gratis —como el Hershey’s Sundae Pie o el Cinnamon Apple Pie— al realizar una compra mínima de $3.14 dólares.

Además, Burger King anunció una promoción adicional para el Día de San Patricio, cuando los miembros del programa podrán comprar una orden grande de onion rings por solo 2 dólares.

Las ofertas están disponibles por tiempo limitado y requieren registro en Royal Perks, el programa de recompensas de la cadena. La promoción busca atraer a clientes durante el horario de desayuno y aumentar el uso de pedidos digitales en Estados Unidos.