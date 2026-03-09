Burger King lanza promoción de 7 días con productos gratis: qué debes hacer para obtenerlos

Si pensabas que marzo iba a ser un mes sin grandes sorpresas en la mesa, Burger King tiene algo que decirte. La cadena de comida rápida arrancó la primera semana del mes con una serie de promociones diarias bajo su programa de lealtad Royal Perks , donde con una compra de $3 dólares o más a través de su aplicación o sitio web, puedes llevarte un producto completamente gratis. La condición es sencilla: ser miembro del programa y activar la oferta del día antes de que expire.

El gancho principal de la promoción es su dinamismo ya que no es un solo descuento estático, sino que cada jornada trae consigo un artículo diferente del menú. Esto obliga al cliente a estar atento día a día, lo que también funciona como una estrategia inteligente de fidelización de marca por parte de la compañía. Y si eres fanático del desayuno, estás de suerte, porque la mayoría de las sorpresas de esta semana provienen del menú matutino.

Burger King y su semana de comida gratis: el calendario completo

El programa comenzó el 8 de marzo y se extiende hasta el 14 del mismo mes, con una oferta especial reservada para el último día. Aquí está el detalle de lo que puedes reclamar cada jornada con una compra de $3 o más, salvo indicación diferente:

8 de marzo: Breakfast Burrito Jr. gratis

Breakfast Burrito Jr. gratis 9 de marzo: Croissan'wich gratis

Croissan'wich gratis 10 de marzo: Medium Iced Coffee gratis

Medium Iced Coffee gratis 11 de marzo: 5 piezas de French Toast Sticks gratis

5 piezas de French Toast Sticks gratis 12 de marzo: Large Hash Browns gratis

Large Hash Browns gratis 13 de marzo: Sausage, Egg & Cheese Biscuit gratis

Sausage, Egg & Cheese Biscuit gratis 14 de marzo (Pi Day): Hershey's Sundae Pie o Cinnamon Apple Pie gratis con una compra de $3.14 o más

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, el pedido debe realizarse exclusivamente a través de la app de Burger King o desde su sitio web. No aplica para órdenes presenciales en el mostrador sin usar la plataforma digital.

Pi Day y el cierre dulce que Burger King tiene preparado

El remate de la semana no podía ser más apropiado: el 14 de marzo, conocido mundialmente como el Día del Pi (por el valor matemático 3.14…), Burger King aprovecha la fecha para hacer una de sus promociones más creativas del año. Con una compra mínima de exactamente $3.14 dólares, los miembros de Royal Perks podrán reclamar un Hershey's Sundae Pie o un Cinnamon Apple Pie sin costo adicional.

La oferta del Pi Day tiene un detalle importante: estará disponible solo mientras duren los suministros. Eso significa que esperar hasta el final del día podría dejarte sin el postre. Burger King ha aplicado esta misma mecánica en ediciones anteriores del Pi Day, donde la demanda suele superar las expectativas, especialmente en restaurantes con alto tráfico.

Más allá del cierre dulce, la semana Royal Perks también incluye una pequeña recompensa para los amantes del café: durante toda la semana, los miembros pueden canjear un café caliente pequeño por solo 150 Crowns en lugar de los 200 habituales. Una ventaja adicional que no aparece en los titulares, pero que suma.

Para quienes aún no son miembros del programa Royal Perks, el registro es gratuito y está disponible directamente desde la app o en el sitio oficial BK.com. Una vez dentro, cada dólar gastado genera 10 Crowns que pueden canjearse por comida en futuras visitas. La semana de descuentos es, en ese sentido, una puerta de entrada ideal para empezar a acumular recompensas con algo tan simple como el desayuno de cada día.

Si ya tienes la app instalada y usas Burger King con regularidad durante las mañanas, este es el momento perfecto para activar las ofertas y sacarles el máximo partido. Si todavía no eres miembro, registrarse antes del 14 de marzo te permite aprovechar al menos los últimos días de la promoción, incluido el postre del Pi Day, que es, sin duda, el plato fuerte de toda la semana.