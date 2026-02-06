Caifanes regresa con un concierto místico en el corazón del Edomex; fechas, precios y dónde comprar boletos

La legendaria banda Caifanes anunció oficialmente la venta de boletos para su próximo concierto en el Estado de México (Edomex), uno de los eventos musicales más esperados de 2026. El grupo, referente del rock en español, ofrecerá un espectáculo especial en un recinto cultural de alto valor simbólico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El concierto busca fusionar música, naturaleza y tradición en una experiencia distinta para los fans. Caifanes continúa consolidando su vigencia con presentaciones que combinan nostalgia, potencia sonora y conexión emocional con el público.

Fecha, hora y lugar

Cuándo: Sábado 18 de abril de 2026

Hora: 19:00 horas

Recinto: Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, Edomex

El escenario destaca por su arquitectura ancestral y entorno natural, lo que convierte el evento en una experiencia sensorial completa.

Este espacio cultural se ganó una relevancia como sede de conciertos de gran formato, elevando la oferta artística del Estado de México.

¿Cómo y dónde comprar los boletos?

Los boletos están disponibles únicamente en Eticket.mx, plataforma oficial de venta.



Buscar el evento de Caifanes

Elegir zona

Completar la compra digital

La venta general inició el 6 de febrero, con opción de guardar entradas en wallet digital.

Precios de las zonas

Los costos varían según ubicación:



General: $1,325 a $1,565

Oro: alrededor de $1,830

Plata: desde $950

Jardín y Bronce: entre $650 y $1,005

Los precios pueden ajustarse según disponibilidad y demanda.

Reglas importantes para el evento

Niños pagan boleto desde los 3 años

Mapas de asientos son referenciales

Cambios de zona pueden ocurrir sin previo aviso

Se recomienda revisar políticas directamente en Eticket.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Caifanes representa más de tres décadas de historia musical en Latinoamérica. Su repertorio reúne himnos generacionales que siguen vigentes en nuevas audiencias.

VIDEO: Así se vivió el Festival Coordenada en Guadalajara

El concierto en el Centro Ceremonial Otomí promete una atmósfera irrepetible donde el rock se mezcla con identidad cultural, creando una noche que marcará a los asistentes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.