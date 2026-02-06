Caifanes regresa con un concierto místico en el corazón del Edomex; fechas, precios y dónde comprar boletos
Caifanes se presentará en abril en el Centro Ceremonial Otomí. Conoce precios, zonas y cómo comprar boletos para uno de los conciertos más esperados del año.
La legendaria banda Caifanes anunció oficialmente la venta de boletos para su próximo concierto en el Estado de México (Edomex), uno de los eventos musicales más esperados de 2026. El grupo, referente del rock en español, ofrecerá un espectáculo especial en un recinto cultural de alto valor simbólico.
El concierto busca fusionar música, naturaleza y tradición en una experiencia distinta para los fans. Caifanes continúa consolidando su vigencia con presentaciones que combinan nostalgia, potencia sonora y conexión emocional con el público.
Fecha, hora y lugar
- Cuándo: Sábado 18 de abril de 2026
- Hora: 19:00 horas
- Recinto: Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, Edomex
El escenario destaca por su arquitectura ancestral y entorno natural, lo que convierte el evento en una experiencia sensorial completa.
Este espacio cultural se ganó una relevancia como sede de conciertos de gran formato, elevando la oferta artística del Estado de México.
¿Cómo y dónde comprar los boletos?
Los boletos están disponibles
únicamente en Eticket.mx,
plataforma oficial de venta.
- Buscar el evento de Caifanes
- Elegir zona
- Completar la compra digital
La venta general inició el 6 de febrero, con opción de guardar entradas en wallet digital.
Precios de las zonas
Los costos varían según ubicación:
- General: $1,325 a $1,565
- Oro: alrededor de $1,830
- Plata: desde $950
- Jardín y Bronce: entre $650 y $1,005
Los precios pueden ajustarse según disponibilidad y demanda.
Reglas importantes para el evento
- Niños pagan boleto desde los 3 años
- Mapas de asientos son referenciales
- Cambios de zona pueden ocurrir sin previo aviso
Se recomienda revisar políticas directamente en Eticket.
¿Por qué no te lo puedes perder?
Caifanes representa más de tres décadas de historia musical en Latinoamérica. Su repertorio reúne himnos generacionales que siguen vigentes en nuevas audiencias.
El concierto en el Centro Ceremonial Otomí promete una atmósfera irrepetible donde el rock se mezcla con identidad cultural, creando una noche que marcará a los asistentes.
