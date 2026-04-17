Para promover el deporte y las actividades artísticas gratuitas en la CDMX hay Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), que son espacios donde encontrarás ciberescuelas, talleres y oficios y si vives en la alcaldía Tláhuac te decimos dónde se encuentran ubicados los módulos para que te inscribas.
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PILARES en la alcaldía Tláhuac
En los PILARES se imparten clases gratuitas de música, teatro, serigrafía, lectura, artes plásticas, futbol, taekwondo y atletismo y en Tláhuac las sedes son:
- Ana Bolena en Calle Ana Bolena 270 , Colonia La Nopalera.
- Cocodrilo en Cocodrilo 67 , Colonia Los Olivos.
- García Lorca en Cecilio Acosta s/n, colonia San Miguel Zapotitla.
- Jaime Torres Bodet en Educación Politécnica 40, Jaime Torres Bodet.
- Miguel Hidalgo en La Giocnoda 1 , colonia Miguel Hidalgo.
- Mixquic en Carretera Federal México-Chalco esquina Calle Río Ameca s/n, colonia Santa Cruz Mixquic.
- Murciélago en Murciélago 3 , colonia Agrícola Metropolitana.
- Nopalera en Angelica Paulet, Falstaff s/n, La Nopalera.
- Paulo Freire en Santa Cruz 127 , colonia Las Arboledas.
- Quetzalcóatl en Andrés Quintana Roo 38-6, Guadalupe.
- Rosario Castellanos en Avenida Tláhuac s/n, colonia Santa Cecilia.
- San José en Calle Agustín Lara s/n 1 , colonia San José.
- San Juan Ixtayopan en calle Lázaro Cárdenas s/n 1 , colonia La Asunción.
- San Nicolás Tetelco en Avenida Emiliano Zapata, mz 248 lt 24 1.
- Santa Catarina en Toltecas sin número, Sta Catarina.
- Selene en Av Estanislao Ramírez Ruiz 1, Selene 1ra Sección.
- Tierra Blanca en El Rosario, Tláhuac.
- Tlaltenco en Montes de las cordilleras s/n, colonia Ojo de Agua.
¿Qué son las ciberescuelas de PILARES?
Las ciberescuelas son espacios gratuitos equipados con internet y computadoras para que personas de todas las edades puedan concluir sus estudios de primaria, secundaria bachillerato y licenciatura.
Los tutores apoyan en tareas, regularización y educación no escolarizada en colaboración con el INEA. Además de la educación forma, se vinculan con actividades del centro PILARES que incluyen habilidades digitales, robótica, actividades culturales y deportivas.
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