Para promover el deporte y las actividades artísticas gratuitas en la CDMX hay Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), que son espacios donde encontrarás ciberescuelas, talleres y oficios y si vives en la alcaldía Tláhuac te decimos dónde se encuentran ubicados los módulos para que te inscribas.

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PILARES en la alcaldía Tláhuac

En los PILARES se imparten clases gratuitas de música, teatro, serigrafía, lectura, artes plásticas, futbol, taekwondo y atletismo y en Tláhuac las sedes son:

Ana Bolena en Calle Ana Bolena 270 , Colonia La Nopalera.

Cocodrilo en Cocodrilo 67 , Colonia Los Olivos.

García Lorca en Cecilio Acosta s/n, colonia San Miguel Zapotitla.

Jaime Torres Bodet en Educación Politécnica 40, Jaime Torres Bodet.

Miguel Hidalgo en La Giocnoda 1 , colonia Miguel Hidalgo.

Mixquic en Carretera Federal México-Chalco esquina Calle Río Ameca s/n, colonia Santa Cruz Mixquic.

Murciélago en Murciélago 3 , colonia Agrícola Metropolitana.

Nopalera en Angelica Paulet, Falstaff s/n, La Nopalera.

Paulo Freire en Santa Cruz 127 , colonia Las Arboledas.

Quetzalcóatl en Andrés Quintana Roo 38-6, Guadalupe.

Rosario Castellanos en Avenida Tláhuac s/n, colonia Santa Cecilia.

San José en Calle Agustín Lara s/n 1 , colonia San José.

San Juan Ixtayopan en calle Lázaro Cárdenas s/n 1 , colonia La Asunción.

San Nicolás Tetelco en Avenida Emiliano Zapata, mz 248 lt 24 1.

Santa Catarina en Toltecas sin número, Sta Catarina.

Selene en Av Estanislao Ramírez Ruiz 1, Selene 1ra Sección.

Tierra Blanca en El Rosario, Tláhuac.

Tlaltenco en Montes de las cordilleras s/n, colonia Ojo de Agua.

¿Qué son las ciberescuelas de PILARES?

Las ciberescuelas son espacios gratuitos equipados con internet y computadoras para que personas de todas las edades puedan concluir sus estudios de primaria, secundaria bachillerato y licenciatura.

Los tutores apoyan en tareas, regularización y educación no escolarizada en colaboración con el INEA. Además de la educación forma, se vinculan con actividades del centro PILARES que incluyen habilidades digitales, robótica, actividades culturales y deportivas.

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