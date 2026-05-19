Otro cambio sacude a la extinta Twitter, ahora conocida como X, pues Elon Musk decide establecer un nuevo límite de publicaciones para las cuentas gratuitas. Algunos ya catalogan esto de “ridículo” debido a que de tener la libertad de hacer 2,400 post diarios, tendrás solo oportunidad de hacer 50 si no pagas el verificado.

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Esta “tijera” recorta la libertad en dicha red social y se implementa como una nueva norma para todas las cuentas gratuitas, lo cual modifica por completo el servicio en casi todo el mundo. Sin embargo, este medio de comunicación verificó que el cambio aún no se ve reflejado en el Centro de ayuda de X en México.

La situación se volvió alarmante debido a que, no es una ligera modificación, pues a partir de este momento tus ideas se verán limitadas a solo 50 posteos diarios y 200 respuestas.

Tendrás que esperar 24 horas para que tu cuenta se reinicie e inicies nuevamente con otra dinámica, ya que de no hacer caso aparecerá en tu cuenta un mensaje de error, al igual que en las respuestas.

¿Por qué Elon Musk limitó las publicaciones en X?

El magnate ya había advertido meses atrás sobre el problema de los bots, junto con las cuentas que llenan a X de contenido spam, por ello se propuso esta medida para limitar las publicaciones que se dedican a postear y responder de manera masiva.

AI bots will be more human than human https://t.co/htIlU2FBAK — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2026

Aunque para el usuario promedio puede que los 50 posteos y las 200 respuestas sean más que suficientes, la viralización de contenido, figuras públicas que no han pagado suscripción y negocios o marcas, sí podrían verse afectados si no están verificados.

Además, aunque esto no exenta al usuario común, si estás en un evento en vivo o estás respondiendo publicaciones de algún tema viral, deberás de contratar alguno de los planes Premium.

¿Cuánto cuesta la cuenta premium de X en México?

Según su página, actualmente existen tres paquetes:

Básico en $40.00 pesos al mes

Premium en $53.00 pesos al mes (precio normal de $106)

Premium + en $405.00 pesos al mes (precio normal de $810)

Actualmente se encuentran con 50% de descuento y a partir del 2º mes te cobran la tarifa regular.