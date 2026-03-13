Con 25% de descuento: Costco remata la Nintendo Switch 2 por menos de 10 mil pesos

Costco ha integrado a su catálogo en línea una promoción para la Nintendo Switch 2 Standard Edition. La oferta posiciona el precio final por debajo de los 10 mil pesos, lo que representa una reducción considerable respecto al costo habitual de lanzamiento para esta generación de consolas.

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Precio de la Nintendo Switch 2 en Costco y principales características

El precio regular del equipo se establece en 12,999.00 MXN. Con la promoción activa, el costo baja a 9,749.00 MXN. Esto significa un ahorro directo de 3,250.00 MXN para el cliente. La vigencia de la promoción va del 5 de marzo al 29 de marzo de 2026, aunque la disponibilidad está sujeta a existencias en bodega.

Para quienes buscan conocer las capacidades del equipo sin entrar en tecnicismos complejos, la consola presenta las siguientes características principales según la ficha técnica del distribuidor:



Pantalla LCD táctil de 7.9 pulgadas con soporte para HDR y tasa de refresco de hasta 120 fps.

con soporte para HDR y tasa de refresco de hasta 120 fps. Resolución de 1080p en modo portátil y salida de video hasta 4K al conectar el dock en televisores compatibles.

en modo portátil y salida de video hasta 4K al conectar el dock en televisores compatibles. Almacenamiento interno de 256 GB , expandible mediante tarjetas microSD Express.

, expandible mediante tarjetas microSD Express. Compatibilidad confirmada con juegos físicos y digitales de la generación anterior de Nintendo Switch.

confirmada con juegos físicos y digitales de la generación anterior de Nintendo Switch. Nuevos controles Joy-Con 2 con conectores magnéticos y funciones mejoradas.

con conectores magnéticos y funciones mejoradas. Sistema GameChat integrado para videollamadas, con micrófono que incluye cancelación de ruido.

Oferta en Costco de la Nintendo Switch 2.|Costco

Para completar la compra, es necesario contar con una membresía activa de Costco al momento de finalizar el pedido. El pago puede realizarse con tarjetas de crédito, incluyendo Costco Citibanamex, Visa, Mastercard y American Express. También se acepta efectivo en sucursales físicas para el pago de órdenes en línea, si la opción aplica.

El envío a domicilio está incluido en el precio de la oferta, sin costos adicionales por logística. Los tiempos de entrega estimados son de 2 a 5 días hábiles una vez confirmada la orden. La disponibilidad puede variar según la región o la demanda durante el periodo promocional.

Los interesados pueden consultar el estatus del producto directamente en la plataforma en línea de la tienda o acudir a las sucursales físicas para verificar el stock. La promoción está disponible mientras duren las existencias asignadas para este artículo en particular dentro del territorio mexicano.