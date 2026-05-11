HUAWEI Watch Fit 5 Pro llega a México por menos de $5 mil pesos y una función especial para la prevención de diabetes

Huawei presentó oficialmente en México el Watch Fit 5 Pro, el nuevo smartwatch enfocado al deporte y al monitoreo avanzado de salud que llega con una promesa inédita en su categoría: ayudar a evaluar el riesgo de diabetes mediante el seguimiento continuo de signos vitales. El lanzamiento se acompañó del Watch Fit 5, modelo menor de la línea, ambos pensados para usuarios con estilo de vida activo.

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El Watch Fit 5 Pro ya está disponible en preventa con salida oficial al mercado el 11 de mayo de 2026. Como es costumbre en los lanzamientos de la marca china, Huawei aplicó descuentos desde el primer día de venta que colocan al modelo Pro en el rango de los $5,000 pesos, una rebaja considerable frente al precio oficial.

¿Cuánto cuesta el HUAWEI Watch Fit 5 Pro en México?

El precio oficial del Huawei Watch Fit 5 Pro es de $6,999 pesos. Sin embargo, Huawei aplica una promoción de lanzamiento en su eStore oficial que reduce el precio a $4,899 pesos, lo que representa un ahorro de $2,100 sobre el precio de catálogo y coloca al smartwatch por debajo de los $5,000 pesos.

Para quienes prefieren el modelo menor:

Huawei Watch Fit 5 (modelo estándar): $4,499 pesos oficial, $3,149 con la promoción de lanzamiento en eStore

El producto se comercializa a través de la tienda en línea oficial Huawei eStore México y de tiendas autorizadas. La preventa del modelo Pro ya está abierta, con entrega a partir del 11 de mayo, fecha de salida oficial al mercado.

¿Cómo funciona la evaluación de riesgo de diabetes?

La característica más distintiva del Watch Fit 5 Pro es su capacidad para evaluar el riesgo de diabetes con base en el seguimiento de signos vitales del usuario. Según la información oficial de Huawei, el sistema requiere de 3 a 14 días de uso continuo con el dispositivo siempre encendido para generar una evaluación de referencia.

Para acceder a esta función, el usuario debe descargar la app Investigaciones de Huawei, una aplicación separada de Salud que actualmente está disponible solo para Android y dispositivos Huawei. La configuración inicial requiere ingresar datos básicos como sexo, fecha de nacimiento, altura y peso.

Tres aclaraciones importantes para los usuarios potenciales:

No es un dispositivo médico : Huawei deja claro que la evaluación debe tomarse solo como referencia y no sustituye un diagnóstico profesional

: Huawei deja claro que la evaluación debe tomarse solo como referencia y no sustituye un diagnóstico profesional No requiere autorización de Cofepris : al tratarse de una evaluación basada en otros parámetros de salud y no de un diagnóstico tradicional, no necesita permiso regulatorio

: al tratarse de una evaluación basada en otros parámetros de salud y no de un diagnóstico tradicional, no necesita permiso regulatorio Función experimental y privada: los datos recopilados no se comparten con instituciones externas, según confirma la propia marca

El estudio que dio origen a esta función fue iniciado por instituciones de salud de China, incluido el Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Beijing.

¿Cuáles son las características del HUAWEI Watch Fit 5 Pro?

El Watch Fit 5 Pro combina diseño premium con sensores avanzados de monitoreo de salud y deporte. Estas son sus especificaciones principales, según la ficha oficial:

Pantalla : AMOLED de 1.92 pulgadas, resolución 480 x 480 píxeles, brillo máximo de 3,000 nits, Always-on Display

: AMOLED de 1.92 pulgadas, resolución 480 x 480 píxeles, brillo máximo de 3,000 nits, Always-on Display Materiales : cristal de zafiro 2.5D, bisel de aleación de titanio, cuerpo de aleación de aluminio

: cristal de zafiro 2.5D, bisel de aleación de titanio, cuerpo de aleación de aluminio Sensores : Huawei TrueSense con acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, frecuencia cardíaca, barómetro, temperatura, luz ambiental, electrocardiograma y profundidad

: Huawei TrueSense con acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, frecuencia cardíaca, barómetro, temperatura, luz ambiental, electrocardiograma y profundidad Funciones de salud avanzadas : medición de ECG, detección de arritmias, rigidez arterial y evaluación de riesgo de diabetes

: medición de ECG, detección de arritmias, rigidez arterial y evaluación de riesgo de diabetes Batería : hasta 10 días con uso ligero, 7 días con uso normal, 4 días con pantalla siempre encendida, carga inalámbrica

: hasta 10 días con uso ligero, 7 días con uso normal, 4 días con pantalla siempre encendida, carga inalámbrica Resistencia : certificación 5 ATM (sumergible hasta 50 metros), IP6X contra polvo, buceo hasta 40 metros de profundidad

: certificación 5 ATM (sumergible hasta 50 metros), IP6X contra polvo, buceo hasta 40 metros de profundidad Conectividad : Bluetooth 6.0 BLE, GPS de doble banda, NFC, compatible con iOS 13 y posterior, Android 8.0 y posterior

: Bluetooth 6.0 BLE, GPS de doble banda, NFC, compatible con iOS 13 y posterior, Android 8.0 y posterior Deportes : más de 100 modos deportivos, monitoreo de deportes acuáticos, modo Golf con acceso a mapas de más de 17,000 campos

: más de 100 modos deportivos, monitoreo de deportes acuáticos, modo Golf con acceso a mapas de más de 17,000 campos Dimensiones: 44.5 x 40.8 x 9.5 mm, 30.4 gramos sin correa

¿Qué diferencia al Watch Fit 5 Pro del modelo estándar?

El Watch Fit 5 Pro se diferencia del Watch Fit 5 estándar en cinco aspectos clave que justifican la diferencia de precio:

Evaluación de riesgo de diabetes: función exclusiva del modelo Pro, no disponible en el Watch Fit 5 Sensor de ECG y detección de arritmias: el Pro integra estos sensores médicos avanzados que el modelo base no incluye Resistencia para buceo profesional: el Pro soporta inmersiones de hasta 40 metros con sensor de profundidad, mientras el estándar se limita a la certificación 5 ATM básica Pantalla y materiales premium: el Pro tiene AMOLED de 1.92 pulgadas con 3,000 nits y cristal de zafiro, frente a 1.82 pulgadas con 2,500 nits y aleación de aluminio del estándar Modo Golf con mapas: acceso a más de 17,000 campos de todo el mundo y análisis del swing, función exclusiva del modelo Pro

Ambos modelos comparten los Mini ejercicios, la corona giratoria, el botón de función, autonomía hasta 10 días, carga inalámbrica, más de 100 modos deportivos y monitoreo del bienestar emocional con 12 estados de ánimo.

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