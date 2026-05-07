Después de que se registrara la primera muerte por hantavirus en el crucero HV Hondius, al menos 30 pasajeros abandonaron la embarcación en la isla británica de Santa Elena, lo que ha despertado preocupación a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la agencia DW, estos pasajeros habrían abandonado el bote el 24 de abril, de acuerdo con la compañía del crucero OceanWide Expeditions, que ya labora a la par de la OMS para contactarlos y así rastrear cualquier contagio adicional.

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¿Qué se sabe de los pasajeros que abandonaron el crucero?

Los pasajeros pertenecen a al menos 12 nacionalidades diferentes y dejaron la embarcación mucho antes de que se emitiera la alerta sanitaria oficial. Es decir que ya podrían estar en sus hogares tras usar medios de transporte y tener contacto con varias personas.

Esos 12 países son Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

“WHO has also informed 12 countries whose nationals disembarked in Saint Helena.



Those 12 countries are Canada, Denmark, Germany, the Netherlands, New Zealand, Saint Kitts and Nevis, Singapore, Sweden, Switzerland, Türkiye, the United Kingdom and the United States of America.”… — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2026

¿Cuál es el nivel de alerta por hantavirus?

Según la OMS, el brote registrado en el crucero pertenece a la cepa hantavirus Andes, una muy rara, pero agresiva para los humanos. Se transmite por roedores y causa fiebre hemorráfica altamente letal.

Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo a CNN que se habla de un 30% de mortalidad, la cual aumentará, según las comorbilidades de las personas.

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