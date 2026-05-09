Precio y dónde comprar la palomera de Mandalorian and Grogu en México

Para los fans de Star Wars que les gustan los coleccionables, llegó a México el vaso y palomera de Mandalorian and Grogu y si no te quieres quedar sin el tuyo, aquí te decimos cuánto cuestan, dónde y a partir de cuándo podrás comprar la tuya, tiene acabados metalizados y un diseño tridimensional.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Palomera de Mandalorian and Grogu

La palomera fue creada por Cinépolis y Ping Solutions y tomó más de seis meses lograr el diseño que estuviera a la altura de los seguidores de Star Wars. Es un diseño tridimensional basado en la relación entre Din Djarin y Grogu y su objetivo era representar un símbolo de identidad y pertenencia para los fans de la saga. Tiene un precio de 899 pesos.

Vaso coleccionable de Mandalorian

El vaso 3D está inspirado en los AT-AT y en los paisajes helados de Hoth, uno de los escenarios más destacados de Star Wars. Ambos diseños son muy especiales y únicos. Costará 299 pesos.

¿Cuándo y dónde comprar los coleccionables de Mandalorian?

La preventa se tiene prevista para socios Club Cinépolis Fanático y Super Fanático el 20 de mayo y el 21 que se estrena la película será la venta general en los complejos participantes.

¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?

De acuerdo con el sitio de Cinépolis, el cruel Imperio cayó pero los señores de la guerra imperiales están dispersos por toda la Galaxia y con la ayuda de Din Djarin y Grogu, la Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión. Este nuevo filme tiene una duración de 133 minutos y los actores principales son Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.