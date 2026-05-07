¿Aún no tienes el regalo para mamá? Si este 10 de mayo, Día de las Madres, quieres obsequiar algo fino y tu presupuesto es de menos de mil pesos, Liverpool tiene grandes descuentos en sus departamentos, entre ellos perfumería, donde se puede encontrar la fragancia Eau de parfum Club De Nuit.

Elegante y sobre todo exclusiva, Liverpool busca ser la mejor opción para hallar regalos este 10 de mayo y por ese motivo puso en rebaja varios productos, entre ellos este perfume, ya que pasó 999 a 799 pesos. Lo mejor de todo es que puede llegar hasta la comodidad de tu casa para que lo envuelvas adecuadamente.

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¿Cómo es el perfume?

Se trata de un perfume atrevido, seductor y provocador, que tiene un aroma indescifrable y delicioso, lo que lo hace ideal para las mujeres con personalidades carismáticas.

Es de la marca ARMAF y tiene una capacidad de 100 mililitros. Su aroma fresco sin duda lo hará uno de los favoritos en esta temporada de calor y debido a su calidad, no es necesario que te eches a cada rato.

¿Cómo comprar el perfume?

Este delicioso perfume se puede comprar a través de la página oficial de Liverpool, pero te recomendamos hacerlo rápido ya que debido al increíble precio se acaban muy rápido.

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