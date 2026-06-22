Walmart remata el Oppo Reno 14F 256 GB

Si estás considerando adquirir un nuevo teléfono celular sin pagar de más, te contamos que Walmart está rematando el Oppo Reno 14F de 256 GB, que combina un gran rendimiento de batería con un par de cámaras frontal y trasera de gran calidad.

Oppo Reno 14F 256 GB precio

Este dispositivo tiene un precio de catálogo de 12 mil 343 pesos, aunque actualmente puedes adquirirlo por un precio mucho menor en Walmart, ya que actualmente se vende a un precio de 8 mil 640 pesos con 10 centavos.

Esto representa un ahorro de poco más de 3 mil 700 pesos de su precio original. Además, en caso de que lo prefieras, este teléfono también cuenta con la opción de pago a 6 meses sin intereses, lo que significa que al mes pagarías mil 440 pesos con dos centavos.

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Oppo Reno 14F 256 GB características

El Oppo Reno 14F 256 GB cuenta con una batería de 6,000 mAh, además de pantalla LCD de 6.7 pulgadas. Estas son todas sus características destacables:

Batería de 6000 mAh

Pantalla LCD de 6.7″ Pulgadas

Cámaras traseras de 50 MP y Frontal de 32MP

Capacidad de almacenamiento de 256 GB en ROM y 12 GB en RAM

Procesador Qualcomm a 2.0 GHz

Resolución de 1080 x 2372

Proveedor de servicio de telefonía: AT&T.

Si te interesa, puedes encontrar la oferta aquí.

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