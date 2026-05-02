El nuevo satélite de la NASA (NISAR) —lanzado en julio del 2025— detectó que ciertas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana se hunden a un ritmo alarmante, 2 centímetros por mes según el reporte a finales del año pasado y a inicios del 2026.

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El objetivo de este satélite según la NASA, es medir cambios en la superficie, hielo y ecosistemas a través de un radar de doble frecuencia que escanea el planeta cada 12 días.

Justamente, esta es la causa de los últimos socavones, baches y fracturas en el Metro que los capitalinos sufrimos a diario.

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX que más se hunden?

Según el reporte de la NASA, el mapa de color azul oscuro ubica los focos rojos en el centro y nororiente de la CDMX, provocando que las alcaldías más afectadas sean:

Venustiano Carranza: En específico el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) por su hundimiento crítico

En específico el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) por su hundimiento crítico Cuauhtémoc: Desde 1910, se le han agregado 14 escalones al Ángel de la Independencia por el hundimiento en el centro de la CDMX

Iztapalapa, Tláhuac y la Gustavo A. Madero pertenecen a la antigua zona del lecho lacustre, cercanas al Lago Nabor Carrillo, que cita la NASA, e históricamente son las alcaldías con mayor compactación del suelo.

Mapa del hundimiento de la NASA Las partes de color azul oscuro son las zonas críticas de hundimiento de la NASA. (NASA)

Debido a la sobreexplotación del manto acuífero —que significa que extraen demasiada agua subterránea—, más el peso de los edificios, genera el hundimiento en la capital.

Estos no son parejos, ya que marcan más o menos centímetros por hundimiento por zonas y son los culpables de que las tuberías de agua se rompan y de que las instalaciones del Metro de la CDMX se dañen.