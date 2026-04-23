Lanzan oportunidad para ver a Raúl Jiménez en vivo este 24 de junio

Vivo te invita a vivir la oportunidad de conocer al "Lobo de México" este 24 de junio y en adn Noticias tenemos toda la información.

Vivo te invita a vivir la oportunidad de conocer al "Lobo de México" este 24 de junio y en adn Noticias tenemos toda la información. | raulalonsojimenez9 |

Si eres fanático del Lobo Mexicano, Vivo lanza una convocatoria para verlo en persona este 24 de junio y solo 80 personas serán las afortunadas.

De acuerdo con su convocatoria, en la compra de un Vivo V70 Series con Telcel y demostrando tu habilidad en #vivoElFútbol podrás vivir esta experiencia.

¿Cómo participar para ver a Raúl Jiménez paso a paso?

Lo primordial es comprar un vivo smartphone participante en Telcel, luego registrarlo en la plataforma oficial de la marca, entrar al juego para sumar puntos y finalmente responder una pregunta.

Cada frase es una nueva oportunidad y tu puntaje dentro del juego se reinicia para que puedas volver a competir y mejorar tu posición en cada participación.

El reto evoluciona en cada fase y la pregunta que te hará avanzar de nivel es...

Vivo quiere que pongas a prueba tu precisión en el reto de dominadas inspirado en el mismísimo Lobo de Tepeji, son 3 minutos por fase y una oportunidad por cada equipo registrado.

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Por ello este reto es tan especial, porque aquí no se trata de suerte, sino de talento. Vivo quiere que los concursantes se concentren en demostrar cómo viven el futbol.

Equipos que más suman puntos para ver a Raúl Jiménez

Aunque la idea de la marca es que adquieras el vivo V70, hay modelos que suman más o menores puntos, como:

vivo X300 Pro que suma 25,000 puntos

vivo V70 que suma 20,000 puntos

vivo V70 FE que suma 15,000 puntos

vivo V50 que suma 10,000 puntos

vivo V60 Lite que suma 7,000 puntos

vivo V50 Lite 5G que suma 7,000 puntos

vivo V50 Lite que suma 7,000 puntos

Las fases se dividen en las siguientes fechas:

Fase 1: Clasificación, del 15-28 de abril

Fase 2: Ascenso, del 29 de abril al 12 de mayo

Fase 3: Semifinal, del 13-26 de mayo

Fase 4: Repechaje, del 27 de mayo al 9 de junio

Cabe destacar que en cada fase el puntaje del juego se reinicia y el reto evoluciona, además se escogen a 20 ganadores por etapa.

Los ganadores serán anunciados a través de un TikTok Live el 29 de abril, 13 de mayo, 27 de mayo y 10 de junio.

¿Vale la pena comprar alguno de los modelos de vivo para ver a Raúl Jiménez?

En adn Noticias queremos que la inversión valga la pena, por ello te queremos dar los puntos y características de cada equipo:

vivo X300 Pro: Equipo de gama alta con uno de los procesadores más potentes del 2026 enfocado en IA, eficiencia energética y rendimiento gráfico superior, con una cámara con un teleobjetivo avanzado de ultra-alta resolución de 200 megapíxeles

Equipo de gama alta con uno de los procesadores más potentes del 2026 enfocado en IA, eficiencia energética y rendimiento gráfico superior, con una cámara con un teleobjetivo avanzado de ultra-alta resolución de 200 megapíxeles vivo V70: Equipo con una cámara superteleobjetivo de 50MP y un procesador Snapdragon 7 Gen 4

Equipo con una cámara superteleobjetivo de 50MP y un procesador Snapdragon 7 Gen 4 vivo V70 FE: Equipo de gama media premium con una cámara de 200MP

Equipo de gama media premium con una cámara de 200MP vivo V50, vivo V50 Lite 5G, vivo V50: Equipos de gama media con baterías de larga duración

Equipos de gama media con baterías de larga duración vivo V60 Lite: Equipo con un diseño delgado y un procesador optimizado para videojuegos