Walmart remata el Motorola Edge 50 Fusion de 256GB con cámara de 32 MP, disponible hasta a seis meses sin intereses
Este potente dispositivo 5G destaca por su diseño premium y rendimiento superior, ideal para multitarea, gaming y fotografía; checa los detalles.
Walmart México ofrece una oportunidad imperdible para los amantes de la tecnología: el smartphone Motorola Moto Edge 50 Fusion 5G Dual SIM (256GB de almacenamiento y 8 GB de RAM) en color azul está en oferta.
Motorola Edge 50 Fusion precio
El dispositivo, que originalmente tenía un precio de $5,999 pesos, ahora puede adquirirse por $4,299 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,700 pesos.
La promoción incluye financiamiento flexible hasta en 6 meses sin intereses de $716.50 mensuales, devoluciones gratuitas hasta 30 días después de recibido y una garantía de 3 meses respaldada por YOUTEL.
Motorola Edge 50 Fusion características
El Motorola Edge 50 Fusion es un gama media premium destacado por su diseño estilizado, resistencia al agua IP68 y una pantalla pOLED curva de 6.7" a 120Hz. Cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 1, 8GB/12GB de RAM, 256GB/512GB de almacenamiento y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 68W. Su cámara principal de 50MP con sensor Sony LYTIA 700C ofrece un buen rendimiento fotográfico.
- Pantalla: 6.7" pOLED, resolución FHD+ (2400 x 1080), 120Hz, hasta 1600 nits de brillo.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.
- Memoria RAM: 8 GB (con opción a memoria virtual, expandible a más según modelo).
- Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.
- Cámara Trasera: Principal 50 MP (OIS, f/1.88) + Gran angular/Macro 13 MP.
- Cámara Frontal: 32 MP.
- Batería: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68 W (cargador incluido).
- Sistema Operativo: Android 14.
- Resistencia: Certificación IP68 (inmersión en agua dulce).
- Diseño: Acabados en cuero vegano o gamuza vegana, marco delgado.
- Audio: Altavoces estéreo con Dolby Atmos.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, USB-C (no tiene conector 3.5mm).
