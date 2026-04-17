Si estás buscando el regalo ideal para este próximo Día del Niño en México te tenemos muy buenas noticias, pues la Bodega Aurrerá puso un descuento a través de su tienda en línea en la consola de videojuego Nintendo Switch OLED, la cual incluye la última entrega de Super Mario Bros.

Fue a través de su plataforma web que la tienda de autoservicio anunció un descuento de hasta mil 209 pesos en el precio final de esta consola, la cual es considerada como una de las más utilizadas por las nuevas generaciones de gamers.

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Precio final del Nintendo Switch en la Bodega Aurrerá

De acuerdo con el anuncio oficial en la página web de la tienda de autoservicio, el precio real del Nintendo Switch OLED de 64GB es de 8 mil 599 pesos, sin embargo con el descuento la consola queda en un costo de tan solo 7 mil 390 pesos para el consumidor.

Es importante mencionar que la consola se puede pagar hasta con nueve meses sin intereses con abonos de 821.11 pesos, esto con las tarjetas participantes que fueron anunciadas en la promoción que se le colocó al Nintendo de última generación.

¿Qué incluye el Nintendo Switch con descuento en Aurrerá?

Más allá de que este Nintendo Switch se venda con el juego de Super Mario Bros, se anunció que también se está ofreciendo un periodo de tres meses gratis de suscripción online, esto para que puedas jugar con tus amigos las diferentes historias disponibles para la consola.

Las características generales de la consola son:

Consola portátil o para el hogar

Control Joy-Con blanco

Super Mario Bros Wonder

Base de Nintendo

Capacidad de 64GB

Asistente virtual

¿Cómo comprar la consola con oferta este 2026?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir el Nintendo Switch OLED con oferta en la Bodega Aurrerá, te recomendamos ingresar al siguiente enlace de la tienda en donde podrás conocer más detalles sobre los métodos de pagos disponibles.

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