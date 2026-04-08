A menos de 5000 pesos: Samsung Galaxy A26 está de liquidación en Walmart con audífonos de regalo

¿Un celular con inteligencia artificial, pantalla de 120 Hz y seis años de actualizaciones por menos de cinco mil pesos? Walmart puso el Samsung Galaxy A26 en oferta con audífonos inalámbricos de regalo, y la propuesta es difícil de ignorar.

El equipo de Samsung llega con una estrategia clara: llevar funciones que antes veíamos en gama alta a un segmento más accesible. Por $4,899 MXN, el comprador no solo se lleva el smartphone, sino también un par de earbuds incluidos en el SKU verde, lo que eleva aún más el valor percibido.

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¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A26 por este precio?

La pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz hace que desplazarse por redes sociales o ver series se sienta fluido. Nada de esos tirones molestos al hacer scroll. El procesador Exynos Octa-Core a 2.4GHz, acompañado de 8 GB de RAM, responde bien en multitarea y juegos de demanda media. No es un equipo para gamers extremos, pero cubre sin problemas el uso diario de la mayoría.

Si te preocupa el espacio, los 256 GB internos se pueden ampliar con microSD hasta 2 TB. En fotografía, el sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) marca la diferencia en condiciones de poca luz. El ultra gran angular de 8 MP y el macro de 2 MP cubren escenarios más específicos, mientras que la cámara frontal de 13 MP cumple para videollamadas y selfies rápidas.

La certificación IP67 protege contra polvo y inmersiones leves, útil para imprevistos cotidianos. Pero el verdadero as bajo la manga es el software: Android 15 con seis años de actualizaciones garantizadas. Eso significa que el equipo recibirá parches de seguridad y nuevas funciones hasta 2031, algo poco común en este rango de precio.

Samsung Galaxy A26, en Walmart.|Walmart

¿Cómo pagar el Samsung Galaxy A26 en Walmart?

Walmart flexibiliza la compra con varias opciones para distintos perfiles de usuario:



Tarjetas de crédito: hasta 18 mensualidades fijas (~$466.57 MXN)

Pago en una exhibición con débito o efectivo en cajas y tiendas asociadas

Promociones bancarias temporales con BBVA, Citibanamex y HSBC

El envío a domicilio por paquetería suele ser gratuito y llega en 2 a 5 días hábiles, dependiendo del código postal. Si prefieres recogerlo hoy mismo, la opción de pickup está disponible sujeto a inventario en tu sucursal más cercana.

La apuesta de Samsung con el Galaxy A26 es clara: competir con software a largo plazo, no solo con especificaciones en papel. Para el usuario mexicano que busca un equipo duradero sin estirar el presupuesto, los seis años de soporte y funciones de IA como Circle to Search pueden ser el factor decisivo.

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