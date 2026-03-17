Con 25% de descuento: Walmart remata el Redmi Note 14 Pro 5G 8+256 GB con tres cámaras y Android 14

Walmart puso el Redmi Note 14 Pro 5G en $5,199 pesos, un celular con cámara de 200 MP y pantalla 1.5K con funciones de un teléfono de gama alta que llega a un descuento real de $1,800 pesos respecto a su valor original.

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¿Qué hace especial a este Redmi en el catálogo de Walmart?

Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas. Colores que saltan. Negros que parecen tinta. La resolución 1.5K no es solo un número: se nota cuando ves series o juegas. Y con tasa de refresco alta, el desplazamiento se siente líquido, sin esos tirones que cansan la vista.

Por dentro, el MediaTek Dimensity 7300-Ultra mueve todo sin calentarse. Los 8 GB de RAM aguantan varias apps abiertas mientras grabas video en segundo plano. Y olvídate de borrar fotos "para liberar espacio" con los 256 GB de almacenamiento, Ahí caben tus recuerdos, tus playlists y hasta las series que descargaste.

La cámara principal de 200 MP con estabilización óptica es la estrella. Fotos nítidas aunque tiembles un poco. De noche, el sensor trabaja extra para que no salgan esas manchas borrosas. El ultra gran angular de 8 MP rescata paisajes completos. Y si te gusta fotografiar detalles mínimos, la macro de 2 MP cumple. Para selfies, la frontal de 20 MP entrega tonos naturales, sin ese filtro plástico que a nadie le gusta.

Batería de 5,110 mAh. Carga rápida. IP68 contra agua y polvo. Android 14 con HyperOS. 5G listo para cuando tu zona lo tenga. Son especificaciones que suenan a gama alta, pero con precio de gama media.

Redmi Note 14 Pro 5G, en Walmart.|Walmart

¿Cómo pagar el Redmi Note 14 Pro 5G en Walmart?

El precio ya es atractivo. Pero las facilidades de pago lo hacen aún más accesible. Walmart no te obliga a soltar todo el dinero de una vez:



Hasta 15 meses sin intereses con BBVA, Citibanamex o HSBC: pagas desde $346.60 MXN al mes.

con BBVA, Citibanamex o HSBC: pagas desde $346.60 MXN al mes. PayPal, Cashi o tarjetas de débito: tú eliges cómo liquidar.

Recoge en tienda sin costo o pide envío a domicilio (24-72 horas en ciudades principales).

Aquí el truco está en la planificación. Si tienes una tarjeta con MSI, la compra se diluye sin generar intereses. Si prefieres pagar de contado, el descuento de 25.7% ya está aplicado.

En un mercado donde los smartphones con estas especificaciones suelen rondar los $7,000 pesos, esta oferta de Walmart rompe la regla. No es solo barato: es inteligente. Si priorizas cámara, pantalla fluida y batería duradera, este Redmi cubre lo esencial sin lujos innecesarios.