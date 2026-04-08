Walmart pone en oferta la leche para niños recomendada por la Profeco: es deslactosada y tiene vitaminas A y D

Elegir una leche saborizada para los niños no es tarea fácil por la enorme oferta en los supermercados. La Profeco realizó un estudio exhaustivo a 32 productos para verificar si realmente cumplen lo que prometen en sus etiquetas. Entre los resultados destacados aparece un producto mexicano que se encuentra disponible en Walmart a un precio accesible. Se trata de la leche Alpura Vaquitas sabor fresa, la cual pasó las pruebas de calidad y aporte nutrimental del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

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¿Qué analizó la Profeco en esta leche saborizada para niños?

El laboratorio verificó parámetros normativos estrictos para asegurar que los infantes reciban nutrientes reales y no solo azúcar. La Profeco se centró en la densidad del contenido neto y la relación entre proteína y caseína. Alpura Vaquitas cumplió con la norma al demostrar que su grasa es puramente butírica, una característica esencial de la leche de vaca.

Algunos de los puntos que validó el estudio incluyen:



Contenido neto: El pesaje confirmó que el volumen en el envase coincide con la etiqueta.

El pesaje confirmó que el volumen en el envase coincide con la etiqueta. Aporte nutrimental: Se midieron niveles de proteína, grasa y carbohidratos.

Se midieron niveles de proteína, grasa y carbohidratos. Calidad de grasa: Se constató que no contiene grasas vegetales añadidas.

Se constató que no contiene grasas vegetales añadidas. Vitaminas: El producto está adicionado con vitaminas A y D, además de otros 10 minerales.

Alpura Vaquitas en Walmart|Walmart

¿Cuáles son las características y el precio de esta leche en Walmart?

Este producto específico es una leche parcialmente descremada y rehidratada. Su principal ventaja para muchos padres es que es deslactosada, lo que facilita la digestión en niños con sensibilidad a la lactosa. El envase de 125 ml cuenta con sistema de abre fácil, ideal para las loncheras escolares o el consumo rápido en casa.

Actualmente, Walmart ofrece este producto a un precio de $8.00 pesos por pieza. La recomendación es mantener el producto en refrigeración a una temperatura máxima de 4°C para conservar sus propiedades. Esta leche se puede adquirir tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea con servicio a domicilio.

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