Oferta limitada del iPhone 16 Plus lo deja en 13,000 pesos en Amazon
El iPhone 16 Plus en color “Ultramarino” está de remate en Amazon México con stock limitado, meses sin intereses, envío rápido en CDMX y garantía de 90 días.
Rematan el iPhone 16 Plus en Amazon México por solo $13,399 pesos en la versión de 128 GB de color "Ultramarine" con disponibilidad limitada, perfecta para quienes buscan ahorrar pero tener un celular de gama premium.
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La empresa puede vender a este precio los celulares de Apple debido al programa "Amazon Renewed" que garantiza que los dispositivos hayan sido inspeccionados para funcionar perfectamente. Incluye envío gratuito a cualquier parte de la CDMX, meses sin intereses y garantía de hasta 90 días.
Precio y disponibilidad del iPhone 16 Plus
El iPhone 16 Plus tiene un descuento aproximado de 1,300 pesos con respecto a su precio original en Amazon México, también ofrecen planes de pago a plazos sin intereses con disponibilidad limitada debido a la alta demanda y compra inmediata.
Condición del equipo y qué incluye la compra
- Reparado, probado y limpiado por técnicos certificados
- Sin daños visibles
- Batería con más del 80% de capacidad
- Cable USB y accesorios compatibles incluidos
- Embalaje limpio y genérico
Cabe destacar que no cuenta con la certificación de Apple, pero el equipo cumple con los estándares de calidad de Amazon para su correcto funcionamiento.
Características y especificaciones del iPhone 16 Plus
- Pantalla OLED de 6,7 pulgadas
- Procesador Apple A18
- 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento
- Cámara principal de 48 MP y cámara frontal de 12 MP
- Conectividad 5G, Wi-Fi, NFC y eSIM
- iOS 17 actualizable a cinco generaciones más
- Carga inalámbrica, USB-C y resistencia al agua
Garantía, devoluciones y protección
Amazon México ofrece en su plataforma una garantía de hasta 90 días con devolución gratuita, además de una protección adicional contra daños que reduce los riesgos asociados con la compra de un equipo reacondicionado, lo que mejora la experiencia de compra.
¿Dónde comprar el iPhone 16 Plus?
El iPhone 16 Plus reacondicionado está disponible en Amazon México a través del siguiente enlace:
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