Oferta limitada del iPhone 16 Plus lo deja en 13,000 pesos en Amazon

Rematan el iPhone 16 Plus en Amazon México por solo $13,399 pesos en la versión de 128 GB de color "Ultramarine" con disponibilidad limitada, perfecta para quienes buscan ahorrar pero tener un celular de gama premium.

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La empresa puede vender a este precio los celulares de Apple debido al programa "Amazon Renewed" que garantiza que los dispositivos hayan sido inspeccionados para funcionar perfectamente. Incluye envío gratuito a cualquier parte de la CDMX, meses sin intereses y garantía de hasta 90 días.

Precio y disponibilidad del iPhone 16 Plus

El iPhone 16 Plus tiene un descuento aproximado de 1,300 pesos con respecto a su precio original en Amazon México, también ofrecen planes de pago a plazos sin intereses con disponibilidad limitada debido a la alta demanda y compra inmediata.

Condición del equipo y qué incluye la compra

Reparado, probado y limpiado por técnicos certificados

Sin daños visibles

Batería con más del 80% de capacidad

Cable USB y accesorios compatibles incluidos

Embalaje limpio y genérico

Cabe destacar que no cuenta con la certificación de Apple, pero el equipo cumple con los estándares de calidad de Amazon para su correcto funcionamiento.

Características y especificaciones del iPhone 16 Plus

Pantalla OLED de 6,7 pulgadas

Procesador Apple A18

8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento

Cámara principal de 48 MP y cámara frontal de 12 MP

Conectividad 5G, Wi-Fi, NFC y eSIM

iOS 17 actualizable a cinco generaciones más

Carga inalámbrica, USB-C y resistencia al agua

Garantía, devoluciones y protección

Amazon México ofrece en su plataforma una garantía de hasta 90 días con devolución gratuita, además de una protección adicional contra daños que reduce los riesgos asociados con la compra de un equipo reacondicionado, lo que mejora la experiencia de compra.

¿Dónde comprar el iPhone 16 Plus?

El iPhone 16 Plus reacondicionado está disponible en Amazon México a través del siguiente enlace:

